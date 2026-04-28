Itt a friss kamatdöntés

Az április 28-i döntés ugyanez: a tanács változatlanul 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle sem változott. Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalék maradt. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Varga Mihály, az MNB elnöke a múlt havi kamatdöntést követő online sajtótájékoztatón elmondta: továbbra is indokolt az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés, a geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet miatt. Elmondása szerint a tanácsot igazolta a februári döntés is, amikor hangsúlyozták, hogy nem kezdenek kamatcsökkentési ciklust.

