2026. április 28. kedd Valéria
Nyitókép: mnb

Itt a friss kamatdöntés

Infostart / MTI

Kedden kamatdöntő ülést tartott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, amely legutóbbi ülésén, március 24-én nem változtatott a kamatkondíciókon.

Az április 28-i döntés ugyanez: a tanács változatlanul 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle sem változott. Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalék maradt. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Varga Mihály, az MNB elnöke a múlt havi kamatdöntést követő online sajtótájékoztatón elmondta: továbbra is indokolt az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés, a geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet miatt. Elmondása szerint a tanácsot igazolta a februári döntés is, amikor hangsúlyozták, hogy nem kezdenek kamatcsökkentési ciklust.

Az MNB kedd délutáni, a döntést indokló tájékoztatójáról új cikkben fogunk beszámolni.

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

Újabb csapás érte a tuapszei olajfinomítót, ukrán területek feladásáról beszélt Merz – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Eltűnik a Balaton vize az ivóvízrendszerből: nagy átalakítás indul a háttérben

UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

