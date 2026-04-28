ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.66
usd:
310.35
bux:
132855.51
2026. április 28. kedd Valéria
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Glasshouse Images/Getty Images

Vizsgálat indulhat a fizetős kórházi részlegek miatt

Infostart

A leendő egészségügyi miniszter felülvizsgálja az állami kórházakban működő fizetős részlegek szabályait. Hegedűs Zsolt szerint az állami intézményekben működő fizetős részlegek nemcsak jogi, hanem súlyos etikai kérdéseket is felvetnek.

„A felálló egészségügyi minisztérium felülvizsgálja a magán- és állami egészségügyi ellátás együttélésének szabályait” – jelentette ki közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház igazgatójával, Ficzere Andreával készült HVG-interjúra reagált bejegyzésével.

A politikus szerint az állami kórházakban működő fizetős részlegek körül nem csupán jogi, hanem súlyos etikai és közbizalmi kérdések is felmerülnek. Hegedűs Zsolt különösen problémásnak tartja, ha külső közvetítők és üzleti szereplők kapcsolódnak a rendszerhez: ilyenkor szerinte a betegút üzleti termékké válik, és könnyen olyan látszat keletkezhet, mintha a közintézményi kapacitáshoz pénzen vagy kapcsolatokon keresztül lehetne előnyösebb hozzáférést vásárolni.

Véleménye szerint az átláthatóság hiánya önmagában is komoly probléma. Egy állami intézmény fizetős részlegének csak akkor lehet közbizalmi alapja, ha nyilvánosan vagy legalább ellenőrizhetően dokumentált, hogy

  • milyen szolgáltatásokat nyújtanak fizetős alapon;
  • milyen árakon;
  • milyen kapacitásból;
  • milyen időkeretben;
  • kik vesznek részt benne;
  • milyen díjazásért;
  • milyen külső cégek kapcsolódnak hozzá;
  • mennyi bevétel keletkezik;
  • mennyi a tényleges nyereség;
  • mire fordítják vissza a pénzt;
  • hogyan garantálják, hogy a közellátás nem sérül;
  • hogyan mérik a fizetős és közfinanszírozott betegutak elkülönülését.

Az Uzsoki VIP-részével kapcsolatban lezajlott egy belső kórházi vizsgálat, egy belügyminisztériumi vizsgálat és egy rendőrségi nyomozás is, és bár ezeket nem hozták nyilvánosságra, Ficzere Andrea állítása szerint semmilyen szabálytalanságot nem tártak fel. Hegedűs Zsolt azonban fontosnak tartja, hogy a vizsgálatok tartalmát nyilvánosságra hozzák. A leendő egészségügyi miniszter szerint

egy fizetős részleg működhet szabályosan, a szerződések és a pénzügyi elszámolás lehet rendben, ugyanakkor ettől még a modell igazságtalan és bizalomromboló lehet.

Az állami egészségügyben nem elegendő a „nem volt szabálytalanság” megállapítás: a kérdés az is, hogy a rendszer megfelel-e az egyenlő hozzáférés és a szükségletalapú ellátás elvének. „Ami jogszerű, vagy jogszerűnek vélt, az lehet teljesen etikátlan” – írta.

A legmélyebb strukturális probléma Hegedűs Zsolt szerint az, hogy a fizetős kórházi részleg egyszerre tűnik megoldásnak és tünetnek: bevételt hoz, és megtarthat dolgozókat, de valójában egy alulfinanszírozott, túlterhelt rendszer kényszermegoldása, amely elfedi az alapproblémákat és erősíti a kétsebességes egészségügyet. Ezért miniszterként felülvizsgálja az állami kórházakban működő magánbeteg-ellátás szabályait, különös figyelemmel a várólistákra, a kapacitások védelmére és az összeférhetetlenségi kockázatokra.

Kezdőlap    Belföld    Vizsgálat indulhat a fizetős kórházi részlegek miatt

kórház

vip

egészségügyi miniszter

hegedűs zsolt

tisza párt

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.29. szerda, 18:00
Szűts Ildikó
a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kimondták a horvátok: nélkülözhetetlenné vált az alig ismert, de Magyarországot is magába foglaló együttműködési blokk

Kimondták a horvátok: nélkülözhetetlenné vált az alig ismert, de Magyarországot is magába foglaló együttműködési blokk

A Három Tenger Kezdeményezés a jelenlegi geopolitikai környezetben már nemcsak releváns, hanem nélkülözhetetlen - mondta kedden Andrej Plenkovic horvát kormányfő Dubrovnikban a szerveződés csúcstalálkozójának megnyitóján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mit tudnak most megcsinálni a magyarok a lakáspiacon: vége a régi csatáknak

Elképesztő, mit tudnak most megcsinálni a magyarok a lakáspiacon: vége a régi csatáknak

Országos átlagban 95 napra nőtt a lakások és családi házak értékesítési ideje, miközben a vevők alkupozíciója jelentősen erősödött.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and King meet in Oval Office after royals welcomed to White House with crowds and flypast

Trump and King meet in Oval Office after royals welcomed to White House with crowds and flypast

In a speech, the president says Americans have historically had "no closer friends than the British". Later, the King is due to address US lawmakers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×