Vizsgálat indulhat a fizetős kórházi részlegek miatt

„A felálló egészségügyi minisztérium felülvizsgálja a magán- és állami egészségügyi ellátás együttélésének szabályait” – jelentette ki közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház igazgatójával, Ficzere Andreával készült HVG-interjúra reagált bejegyzésével.

A politikus szerint az állami kórházakban működő fizetős részlegek körül nem csupán jogi, hanem súlyos etikai és közbizalmi kérdések is felmerülnek. Hegedűs Zsolt különösen problémásnak tartja, ha külső közvetítők és üzleti szereplők kapcsolódnak a rendszerhez: ilyenkor szerinte a betegút üzleti termékké válik, és könnyen olyan látszat keletkezhet, mintha a közintézményi kapacitáshoz pénzen vagy kapcsolatokon keresztül lehetne előnyösebb hozzáférést vásárolni.

Véleménye szerint az átláthatóság hiánya önmagában is komoly probléma. Egy állami intézmény fizetős részlegének csak akkor lehet közbizalmi alapja, ha nyilvánosan vagy legalább ellenőrizhetően dokumentált, hogy

milyen szolgáltatásokat nyújtanak fizetős alapon;

milyen árakon;

milyen kapacitásból;

milyen időkeretben;

kik vesznek részt benne;

milyen díjazásért;

milyen külső cégek kapcsolódnak hozzá;

mennyi bevétel keletkezik;

mennyi a tényleges nyereség;

mire fordítják vissza a pénzt;

hogyan garantálják, hogy a közellátás nem sérül;

hogyan mérik a fizetős és közfinanszírozott betegutak elkülönülését.

Az Uzsoki VIP-részével kapcsolatban lezajlott egy belső kórházi vizsgálat, egy belügyminisztériumi vizsgálat és egy rendőrségi nyomozás is, és bár ezeket nem hozták nyilvánosságra, Ficzere Andrea állítása szerint semmilyen szabálytalanságot nem tártak fel. Hegedűs Zsolt azonban fontosnak tartja, hogy a vizsgálatok tartalmát nyilvánosságra hozzák. A leendő egészségügyi miniszter szerint

egy fizetős részleg működhet szabályosan, a szerződések és a pénzügyi elszámolás lehet rendben, ugyanakkor ettől még a modell igazságtalan és bizalomromboló lehet.

Az állami egészségügyben nem elegendő a „nem volt szabálytalanság” megállapítás: a kérdés az is, hogy a rendszer megfelel-e az egyenlő hozzáférés és a szükségletalapú ellátás elvének. „Ami jogszerű, vagy jogszerűnek vélt, az lehet teljesen etikátlan” – írta.

A legmélyebb strukturális probléma Hegedűs Zsolt szerint az, hogy a fizetős kórházi részleg egyszerre tűnik megoldásnak és tünetnek: bevételt hoz, és megtarthat dolgozókat, de valójában egy alulfinanszírozott, túlterhelt rendszer kényszermegoldása, amely elfedi az alapproblémákat és erősíti a kétsebességes egészségügyet. Ezért miniszterként felülvizsgálja az állami kórházakban működő magánbeteg-ellátás szabályait, különös figyelemmel a várólistákra, a kapacitások védelmére és az összeférhetetlenségi kockázatokra.