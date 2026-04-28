2026. április 28. kedd Valéria
On the picture there is a wallet with some Hungarian forint banknotes. The first banknote is a 20000 HUF banknote. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Getty Images/Gabor Meszesan

Feljelentés a Nemzeti Kulturális Alap támogatási döntései miatt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Független Előadó-művészeti Szövetség ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségnél a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatási döntései miatt.

A feljelentés különösen jelenős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint hivatali visszaélés gyanúja miatt született - tette közzé kedden a Független Előadó-művészeti Szövetség Facebook-oldalán.

Mint írták, az NKA április 24-én közzétette a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumának 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között meghozott támogatási döntéseit. Kitértek arra, hogy a nyilvánosan elérhető információk alapján a Kollégium működésére vonatkozó alapvető adatok – így különösen a tagok személye, a működés célja, a döntéshozatal rendje és a rendelkezésre álló források nagysága – nem hozzáférhetőek az NKA honlapján.

„A közzétett adatok szerint a Kollégium összesen 17,6 milliárd forint támogatásról döntött 1088 esetben. E döntések közül mindössze két esetben volt azonosítható meghívásos pályázati eljárás, a többi támogatás esetében nem található nyoma sem nyilvános, sem meghívásos pályázati felhívásnak” – szerepel a bejegyzésben.

A szervezet úgy látja, hogy a rendelkezésre álló információk alapján felmerül, hogy nem került sor nyílt vagy meghívásos pályázatok közzétételére; a pályázati lehetőségekről egyes szereplők előzetes, közvetlen értesítést kaphattak; a döntések és a döntéshozók személye nem került időben nyilvánosságra; a pályázói kör és a versenyfeltételek nem voltak átláthatóak; illetve a nyilvánosan elérhető információk alapján egyes kedvezményezettek politikai kommunikációban is megjelentek, ami indokolttá teszi a támogatások felhasználásának vizsgálatát.

„A hatályos jogszabályok értelmében a pályázatok adatait és a támogatási döntéseket meghatározott határidőn belül nyilvánosságra kell hozni, biztosítva ezzel a közpénzek felhasználásának átláthatóságát. A jelen esetben e követelmények teljesülése nem állapítható meg egyértelműen.

Várjuk, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség megtegye a megfelelő intézkedéseket és késlekedés nélkül kivizsgálja a feljelentés tárgyát” – írta a Független Előadó-művészeti Szövetség.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy az NKA miniszteri keretéből megítélt támogatások egyedi kérelmek alapján, szakmai alapon születtek, a kultúra teljességét szolgálva.

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

