2026. április 28. kedd Valéria
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

Infostart

Fónagy János volt államtitkár szerint nincs kihívója a pártvezetőnek, Kövér László egykori házelnök a közelgő tisztújítást ajánlotta a média figyelmébe a Visi Imre utcában. Radics Béla ütőképes, színes frakciót lát maga körül, Deutsch Tamás pedig vállalkozna.

A Polgárok Házában ült össze kedd délelőtt a Fidesz választmánya, amelyet megelőzően Orbán Viktor a sajtó rendelkezésére állt, több kérdésre is válaszolt a jövőjével kapcsolatban, erről itt írtunk részletesebben. A választmányi ülés után azonban azonnal autóba ült és elhajtott, a média érdeklődését elhárítva.

Az eseményről az InfoRádió helyszíni információi szerint kiderült: Orbán Viktor felajánlotta lemondását a Fidesz vezetéséről, azt azonban a választmány nem fogadta el, erről Bánki Erik tett bejelentést a Visi Imre utcában. Egyéb személyi döntés sem született. A leköszönő miniszterelnök szerint, mint Bánki Erik beszámolójából kiderült még, a Fidesz színeiben bejutott képviselők megharcoltak a mandátumért, de az a közösséget illeti, ami szerinte most a legegységesebb.

Korábban kiderült már, hogy Orbán Viktor hiába vezette a Fidesz-KDNP választási listáját, parlamenti mandátumát nem veszi fel, nem lesz parlamenti képviselő, kedden az derült ki, hogy „mozgalmi eszközök” felé fordul, előre készül, nem hátrafelé tekint, nem futamodik meg. Reagált Szijjártó Péter parlamenti alelnöki jelölésének tiszás megakadályozására is, hazafinak nevezte külgazdasági és külügyminiszterét, akivel szemben ez a bánásmód méltatlan, mivel a legsikeresebb külügyminiszterről van szó.

Újságírók előtt a helyszínen viszont beszélt Deutsch Tamás EP-képviselő, aki jelezte: ha meglenne a bizalom, ő vállalná a továbbiakban a Fidesz vezetését. Ugyanerről a kérdésről Kövér László volt házelnök azt mondta: meg kell várni a párt kongresszusát (június 13-ra előre hozva), ahol tisztújítás is történik heteken belül. Ezen kívül arról is beszélt, hogy a Fidesz választási vereségének több pontját is azonosították, erről azonban nem mondott részleteket. Fónagy János is megszólalt, a volt államtitkár szerint Orbán Viktornak nincs kihívója a Fidesz vezetésére, a többség őt támogatja. A Fővárosi Közgyűlésből a parlamenti patkóba ülő Radics Béla ütőképes, színes Fidesz-frakcióról beszélt, Kubatov Gábor Fidesz-alelnök pedig a választási vereséget értékelve annyit mondott: az mindenkinek a felelőssége a pártban, nem egyedül Orbán Viktoré.

A Fidesz választmányi üléséről az InfoRádiót Herczeg Zsolt tudósította.

Fónagy János volt államtitkár szerint nincs kihívója a pártvezetőnek, Kövér László egykori házelnök a közelgő tisztújítást ajánlotta a média figyelmébe a Visi Imre utcában. Radics Béla ütőképes, színes frakciót lát maga körül, Deutsch Tamás pedig vállalkozna.
 

Visszatér a budapesti többség

Visszatérő mondás a magyar labdarúgással kapcsolatosan, hogy Budapest-központú, mi több, túlságosan Budapest-központú. Ennek régen volt alapja, aztán hosszú éveken keresztül kevésbé. Most ismét előtérbe kerül, miután az NB I-ből két vidéki (sőt, két borsodi) csapat esik ki, ellenben az NB II-ből (minden bizonnyal) két fővárosi jut fel. A Vasas már révbe ért, a Honvéd még tehet egy döntő lépést.
Gyengül a forint, miközben a fontos döntésre vár

Hullámzó mozgásokkal indult a hét a devizapiacon, miután bizonytalanná vált az iráni–amerikai békemegállapodás esélye. Kedden a hazai események kerülnek fókuszba: a bankrendszeri mérlegadatok mellett a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése várható. A forint enyhe gyengülést mutat, az eurót 364,5, a dollárt 311 forint felett jegyezték kedd reggel. A befektetők figyelme a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásaira, valamint Magyar Péter várható gazdaságpolitikai lépéseire irányul.

Tényleg megszűnhet Magyarországon a Nők40? Megszólalt a szakértő, ez sokaknak fájhat nagyon

Magyarországon a nők 40 év jogosultsági idő után igénybe vehető kedvezményes öregségi nyugdíja európai viszonylatban is egyedülálló.

UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

King Charles will address the US Congress on Tuesday at a time of diplomatic tensions between London and Washington.

