Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

A Polgárok Házában ült össze kedd délelőtt a Fidesz választmánya, amelyet megelőzően Orbán Viktor a sajtó rendelkezésére állt, több kérdésre is válaszolt a jövőjével kapcsolatban, erről itt írtunk részletesebben. A választmányi ülés után azonban azonnal autóba ült és elhajtott, a média érdeklődését elhárítva.

Az eseményről az InfoRádió helyszíni információi szerint kiderült: Orbán Viktor felajánlotta lemondását a Fidesz vezetéséről, azt azonban a választmány nem fogadta el, erről Bánki Erik tett bejelentést a Visi Imre utcában. Egyéb személyi döntés sem született. A leköszönő miniszterelnök szerint, mint Bánki Erik beszámolójából kiderült még, a Fidesz színeiben bejutott képviselők megharcoltak a mandátumért, de az a közösséget illeti, ami szerinte most a legegységesebb.

Korábban kiderült már, hogy Orbán Viktor hiába vezette a Fidesz-KDNP választási listáját, parlamenti mandátumát nem veszi fel, nem lesz parlamenti képviselő, kedden az derült ki, hogy „mozgalmi eszközök” felé fordul, előre készül, nem hátrafelé tekint, nem futamodik meg. Reagált Szijjártó Péter parlamenti alelnöki jelölésének tiszás megakadályozására is, hazafinak nevezte külgazdasági és külügyminiszterét, akivel szemben ez a bánásmód méltatlan, mivel a legsikeresebb külügyminiszterről van szó.

Újságírók előtt a helyszínen viszont beszélt Deutsch Tamás EP-képviselő, aki jelezte: ha meglenne a bizalom, ő vállalná a továbbiakban a Fidesz vezetését. Ugyanerről a kérdésről Kövér László volt házelnök azt mondta: meg kell várni a párt kongresszusát (június 13-ra előre hozva), ahol tisztújítás is történik heteken belül. Ezen kívül arról is beszélt, hogy a Fidesz választási vereségének több pontját is azonosították, erről azonban nem mondott részleteket. Fónagy János is megszólalt, a volt államtitkár szerint Orbán Viktornak nincs kihívója a Fidesz vezetésére, a többség őt támogatja. A Fővárosi Közgyűlésből a parlamenti patkóba ülő Radics Béla ütőképes, színes Fidesz-frakcióról beszélt, Kubatov Gábor Fidesz-alelnök pedig a választási vereséget értékelve annyit mondott: az mindenkinek a felelőssége a pártban, nem egyedül Orbán Viktoré.

