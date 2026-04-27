ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.36
usd:
310.81
bux:
133168.5
2026. április 27. hétfő Zita
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője az Európai Néppárt képviselőcsoportjának ülésén az Európai Parlamentben (EP) Strasbourgban 2019. július 15-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Deutsch Tamás mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezték a magyar hatóságok

Infostart / MTI

A magyar hatóságok kezdeményezték Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését - jelentette be hétfőn Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésének megnyitóján Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke.

Az ügyet az Európai Parlament eljárási szabályainak megfelelően a jogi szakbizottság (JURI) vizsgálja majd meg, amely javaslatot tesz a plenáris ülésnek. A végső döntést a képviselők hozzák meg.

Az Európai Parlament elnöke részleteket nem közölt a megkeresés tartalmáról.

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a bejelentést követően a Facebook oldalán reagált, ahol azt írta: Magyar Péter édesanyja rágalmazás miatt feljelentette.

A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott: a feljelentés oka, hogy nyilvánosan kijelentette, miszerint "a Tisza párt javára - egyébként példátlan módon - még egy sajtóterméket is betiltó bírónő, Mikus Zsuzsanna a Tisza párt híve, ugyanis a Tisza párt, tehát egy politikai párt applikációjához aktivistaként csatlakozott".

Mint írta, Magyar Péter anyja pedig főbíró volt, a bírósági szervezetrendszer több vezető pozícióját is betöltötte, és akinek a saját fia, Magyar Péter, a Tisza párt vezére mondta el, hogy "rengeteg rokonom bíró és ezért meg fogom nyerni az összes peremet". Deutsch Tamás szerint ezek tények, ez az igazság. "Az igazság azonban láthatóan fáj Magyar Péter anyjának is. Feljelentett és büntetőperrel fenyeget" - fogalmazott, és azt írta a leendő miniszterelnök édesanyjának címezve, hogy "ügyvédet perrel fenyegetni olyan, mint szakácsot a főzéssel".

Hozzátette: Magyar Péterrel ellentétben "én viszont nem fogok a mentelmi jogom mögé bújni, így aztán találkozunk a bíróságon!"

Deutsch Tamás azt írta, nincs az a fenyegetés, nincs az a gyűlöletkampány, amivel elhallgattathatják. "Próbálkozott már ezzel a kommunista hatalom, próbálkoztak a posztkommunisták és a liberálisok, és próbálkozhat ezzel a Tisza hatalom is, de szólok: most sem fog sikerülni! Ennyi" - zárta bejegyzését.

Erőss Monika, Magyar Péter édesanyja a poszt alatt közölt reagálásában azt írta: Deutsch Tamás EP-képviselő természetesen ezúttal is valótlanságokat állít.

"Deutsch Tamást természetesen nem azért jelentettem fel, amit a posztjában írt, (...) hanem azért, mert azt állította rólam, hogy +nem véletlen, hogy Magyar Péter a bíró édesanyján keresztül elérte azt az ítéletet, azt a bírósági döntést, hogy betiltották annak az újságnak a különszámát, amelyik meg akarta mutatni minden magyar polgárnak, hogy milyen rettenetes dolgokat tartalmaz a Tisza baloldali megszorító csomagja+".

Hozzátette: Deutsch Tamás az eljáró bíró mellett őt is bűncselekmény elkövetésével vádolta.

Erőss Monika megjegyezte: Magyar Péter sose mondott olyat, hogy "rengeteg rokonom bíró és ezért meg fogom nyerni az összes peremet".

A leendő miniszterelnök édesanyja nagyon sajnálja, hogy valaki úgy lehet Magyarország EP képviselője, hogy az alapvető jogaival sincs tisztában: az EP képviselő nem (se) mondhat le a mentelmi jogáról - emlékeztetett. Megjegyezte: nem járultak hozzá ahhoz, hogy Deutsch Tamás a posztjához mellékelt fényképet felhasználja és felszólította az EP-képviselőt, hogy azonnal törölje azt. Deutsch Tamás posztjához a Magyar Péter családját ábrázoló, a leendő miniszterelnök által korábban közzétett fotót használta.

Kezdőlap    Belföld    Deutsch Tamás mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezték a magyar hatóságok

deutsch tamás

európai parlament

mentelmi jog

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Drága a benzin – saját fegyverükkel szembesülnek a republikánusok

Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

inforadio
ARÉNA
2026.04.28. kedd, 18:00
Turi Ferenc
a HungaroControl vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Előrehozott választások jönnek az európai turistaparadicsomban

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gigantikus bejelentést tett a hazai távközlési óriás: 20 milliárdos fejlesztés indul, rengeteg magyar település érintett

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Shooting suspect charged with attempted assassination of the US president at Washington dinner

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 27. 19:23
Magyar Péter újabb felszólítást intézett az Orbán-kormányhoz
2026. április 27. 17:50
Mentőautó karambolozott Budapesten: kórházba került a baleset összes érintettje
×
×