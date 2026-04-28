ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.03
usd:
310.91
bux:
132855.51
2026. április 28. kedd Valéria
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök a párt frakciójának első üléséről tartott sajtótájékoztatón a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 20-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Infostart

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a leendő magyar miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.

A leendő miniszterelnök találkozott Budapesten Babják Zoltánnal, Beregszász polgármesterével, aki tájékoztatást adott „a kárpátaljai magyarok helyzetéről, a háborús szörnyűségekről”.

„Egyetértettünk abban, hogy a Kárpátalján élő magyarok érdeke az, hogy új alapokra helyezzük Magyarország és Ukrajna kapcsolatát” – olvasható Magyar Péter közleményében.

A Tisza Párt elnöke június elejére találkozót kezdeményezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, szimbolikusan a magyar többségű Beregszászban.

A találkozó célja, hogy segítse a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldükön maradásukat – közölte Magyar Péter.

„Elérkezett az ideje, hogy Ukrajna megszüntesse a több mint egy évtizede fennálló jogkorlátozást és, hogy a kárpátaljai magyarok minden kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogukat visszakapják, és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának. Ezzel segíthetnénk azt is, hogy a háború lezárultát követően minél több kárpátaljai magyar visszatérhessen a szülőföldjére” – írja a leendő kormányfő, hozzátéve: ha ezeket a kérdéseket rendezni lehet, azzal bizonyosan új fejezetet nyithatunk az ukrán–magyar kétoldalú kapcsolatokban.

Az ukrán kormány által 2025-ben az oktatás terén bejelentett engedmények előremutatóak, de nem elegendőek – vélekedett.

„Ukrajnában a felsőoktatás továbbra is egynyelvű, az érettségi vizsgák ukrán nyelvűek, és a nyelvhasználat más hivatalos területein sem történt érdemi változás. Továbbra is fennáll, hogy a hivatalos nyelvhasználat szigorúan egy nyelvre épül Ukrajnában.

A közigazgatásban, bíróságon, hivatalos eljárásokban csak az ukrán nyelv használható. A magyar kisebbség nem kérhet hivatalos ügyintézést anyanyelvén, még a többségében magyar lakta településeken sem.”

A közélet és kultúra terén is megmaradtak a korlátozások: a magyar nyelvű rendezvények és sajtóorgánumok működhetnek ugyan, de kvóták, regisztrációs és formai követelmények szorításában. A nyilvános megszólalásban hivatalos személyek – például iskolaigazgatók vagy polgármesterek – továbbra sem használhatják szabadon anyanyelvüket – emlékeztet a közlemény.

„Innen is bátorítom az ukrán vezetést, hogy a fenti területeken is merjen nagyot lépni az európai értékek és a valódi szabadság és egyenlőség felé” – fogalmazott Magyar Péter.

Kezdőlap    Külföld    Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

ukrajna

kárpátalja

beregszász

magyar péter

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.04.29. szerda, 18:00
Szűts Ildikó
a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 28. 18:16
Királyi pompával fogadták III. Károlyt Washingtonban – képek
2026. április 28. 17:32
Németország úgy épít zöld jövőt, hogy közben a gázinfrastruktúrát is fejleszti
×
×