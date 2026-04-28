Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

A leendő miniszterelnök találkozott Budapesten Babják Zoltánnal, Beregszász polgármesterével, aki tájékoztatást adott „a kárpátaljai magyarok helyzetéről, a háborús szörnyűségekről”.

„Egyetértettünk abban, hogy a Kárpátalján élő magyarok érdeke az, hogy új alapokra helyezzük Magyarország és Ukrajna kapcsolatát” – olvasható Magyar Péter közleményében.

A Tisza Párt elnöke június elejére találkozót kezdeményezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, szimbolikusan a magyar többségű Beregszászban.

A találkozó célja, hogy segítse a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldükön maradásukat – közölte Magyar Péter.

„Elérkezett az ideje, hogy Ukrajna megszüntesse a több mint egy évtizede fennálló jogkorlátozást és, hogy a kárpátaljai magyarok minden kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogukat visszakapják, és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának. Ezzel segíthetnénk azt is, hogy a háború lezárultát követően minél több kárpátaljai magyar visszatérhessen a szülőföldjére” – írja a leendő kormányfő, hozzátéve: ha ezeket a kérdéseket rendezni lehet, azzal bizonyosan új fejezetet nyithatunk az ukrán–magyar kétoldalú kapcsolatokban.

Az ukrán kormány által 2025-ben az oktatás terén bejelentett engedmények előremutatóak, de nem elegendőek – vélekedett.

„Ukrajnában a felsőoktatás továbbra is egynyelvű, az érettségi vizsgák ukrán nyelvűek, és a nyelvhasználat más hivatalos területein sem történt érdemi változás. Továbbra is fennáll, hogy a hivatalos nyelvhasználat szigorúan egy nyelvre épül Ukrajnában.

A közigazgatásban, bíróságon, hivatalos eljárásokban csak az ukrán nyelv használható. A magyar kisebbség nem kérhet hivatalos ügyintézést anyanyelvén, még a többségében magyar lakta településeken sem.”

A közélet és kultúra terén is megmaradtak a korlátozások: a magyar nyelvű rendezvények és sajtóorgánumok működhetnek ugyan, de kvóták, regisztrációs és formai követelmények szorításában. A nyilvános megszólalásban hivatalos személyek – például iskolaigazgatók vagy polgármesterek – továbbra sem használhatják szabadon anyanyelvüket – emlékeztet a közlemény.

„Innen is bátorítom az ukrán vezetést, hogy a fenti területeken is merjen nagyot lépni az európai értékek és a valódi szabadság és egyenlőség felé” – fogalmazott Magyar Péter.