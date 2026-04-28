2026. április 28. kedd Valéria
Cseh Tibor András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Cseh Tibor András: meg kell emelni a Tisza vízszintjét, tavaly már Szolnok ivóvize is veszélybe került

Idén is hatalmas aszály várható, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke szerint nem halogatható tovább a Tisza vízszintjének megemelése. Cseh Tibor András a részletekről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt.

Megdöbbentő, hogy 1901 óta, amióta meteorológiai adatokat mérnek Magyarországon, az elmúlt egy évtizedben volt az öt legmelegebb év és az öt legszárazabb nyár. Persze mindenki örült annak, hogy komolyabb mennyiségű, átlagosan 30 centiméteres hó Magyarországon, de ez sajnos csak tüneti kezelés volt, és folytatódik az elmúlt évtizedekben elindult tendencia, tényként lehet kezelni, hogy a klímánk megváltozott – mondta Cseh Tibor András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Egyes mértékadó szakértők szerint Magyarországnak a klímája 30 év múlva a mostani Törökországgal lesz megegyező.

Az erdész kollégáink már jártak Törökországban, hogy szaporítóanyagot hozzanak be, mert egy fa, egy erdőültetvény esetében hosszabb tenyészidőre kell készülni” – mondta, hozzátéve, hogy minden az alkalmazkodás szükségessége irányába mutat, de szerencsére a magyar gazdák mindig tudtak alkalmazkodni a változó körülményekhez.

Cseh Tibor András szerint arra kell felkészülni, hogy épp a tavaszi időszakban hullik a legkevesebb csapadék, amikor a növényeknek a legnagyobb a csapadékigénye. Emiatt úgynevezett keresztülöntözést is kell már sok helyen alkalmazni, hogy a vetéskor legyen elegendő nedvesség a talajban.

Aki az utak mentén jár, az látja a mezőgazdasági gépeket, és azt a rettentő port, ami mögöttük száll. Ez is mutatja, és a számok is azt mondatják a szakemberekkel, hogy

az elmúlt fél évben bő egy havi csapadék hiányzik. Az országnak vannak olyan részei – elsősorban az alföldi térségben –, ahol az elmúlt évek alatt már egy esztendőnek megfelelő csapadékhiány halmozódott fel,

a talaj alsó rétegei gyakorlatilag teljesen kiszáradtak. Emiatt különösen fontos a NAK alelnöke szerint beszélni a vízgazdálkodás alapjairól és arról, hogy nagyon sok termelőnek változtatnia kell a gazdálkodási berögződésein.

„Új technológiákat kell kipróbálni, alkalmazni, meg kell tartani a vizet. Ha például a szántásról beszélünk, egy szántás esetén ugye megforgatjuk a rögöket, de így a talajban lévő víz könnyen elpárolog. Ebből a szempontból a gazdatársadalom előtt is egy fontos feladat áll, és ezt senki nem fogja helyettünk elvégezni” – emelte ki.

Hangsúlyozta, hogy

a folyóink vízszintjét meg kell emelni.

A Tisza vízhozama 30 százalékkal csökkent az elmúlt években, ami nemcsak azt jelenti, hogy kevesebb víz van a mederben, hanem azt is, hogy a talajból a talajvizet is kiszívja az alacsonyabb vízszint, látható is, hogy az alföldi térségben a kutak vízszintje jelentősen megcsappant.

„Itt nincs mese, azt kell csinálnunk, amit az osztrákok, a szlovákok, a szerbek csinálnak. Az, hogy mi lesz ennek a formája – fenékküszöb, vízlépcső –, az a szakértők dolga, de az nem kérdés, nem lehet tabu a mai magyar politikában, hogy a Tisza vízszintjének az emelésére szükség van. Ott tartunk, hogy tavaly már Szolnok ivóvízellátása is veszélybe került. Valahol a déli szakaszon meg kell emelni a vízszintet, nem kell ettől félnünk, és ez most már szükségszerű” – hangsúlyozta Cseh Tibor András.

Fónagy János volt államtitkár szerint nincs kihívója a pártvezetőnek, Kövér László egykori házelnök a közelgő tisztújítást ajánlotta a média figyelmébe a Visi Imre utcában. Radics Béla ütőképes, színes frakciót lát maga körül, Deutsch Tamás pedig vállalkozna.
 

Hamarosan megszólal Varga Mihály a kamatdöntés után

Délután három órától sajtótájékoztatót tart Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke azt követően, hogy a Monetáris Tanács keddi ülésén 6,25%-on tartotta az alapkamatot. A jegybank elnöke értékelheti az elmúlt hetek piaci fejleményeit, illetve megszólalhat a Tisza Párt gazdasági terveivel kapcsolatban is.

Hatalmasat villantott a budapesti tőzsde: ennek biztos örül, aki ide tette a pénzét 2025-ben

Történelmi rekordokat és kiemelkedő pénzügyi növekedést hozott a 2025-ös év a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) számára.

UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

King Charles will address the US Congress on Tuesday at a time of diplomatic tensions between London and Washington.

