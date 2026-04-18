2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
Nyitókép: Szerencsejáték Zrt.

Elvitték az ötös lottó rekordnyereményét

Infostart / MTI

Az ötös lottó 69 éves történetének legmagasabb összegű főnyereményét, 6,78 milliárd forintot nyert valaki a szombati sorsoláson – közölte a Szerencsejáték Zrt. közleményben az MTI-vel.

A sorsoláson 2026 első telitalálatosa született meg: a 9, 23, 45, 71 és a 84-es számot megjátszó szelvény tulajdonosa viheti haza a játék eddigi legmagasabb összegű jackpotját, 6 780 926 220 forintot. Ötvennégyen négy számot találtak el helyesen, ők fejenként csaknem 1,3 millió forintot nyertek.

A főnyereményt megnyerő játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat. A telefonon történő egyeztetés során a lottótársaság munkatársa a szelvényen szereplő információk alapján meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van-e a vonal túloldalán – írták.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, ekkor megvizsgálják az eredeti szelvény érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődik a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik – közölte a Szerencsejáték Zrt.

Nincs tovább: megvan az április 12-i választás végleges eredménye

Befejeződött az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. A százszázalékos feldolgozottság alapján a Tisza Párt 141 képviselőt, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képvisleőt küldhet az Országgyűlésbe. A végeredmény végleges, de jogerőre csak később emelkedik.
 

Nagy a szakadék a legolcsóbb és a legdrágább települések között – ingatlanárak az agglomerációban

Az elmúlt hónapokban Budapest környékén jelentősen erősödött a kereslet a családi házak iránt, amelyek kevésbé drágultak a panel- és téglalakásokhoz képest – mondta az InfoRádióban a zenga.hu elemzési vezetője. Futó Péter ugyanakkor megjegyezte, hogy árakban és az alapterületet illetően is nagy különbségek vannak az agglomeráció keleti és nyugati része között.
Lángokban áll Oroszország egyik olajterminálja, az ukránok szerint Putyin ismét bevonhatja szövetségesét a harcokba - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Az elmúlt napokban felpörgött az orosz támadások intenzitása Ukrajnában. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap bejelentette, hogy több partnerrel is egyeztetnek, hogy a jövőben képesek legyenek saját légvédelmi rendszer gyártására. A béketárgyalásokkal kapcsolatban felemásan nyilatkoztak a felek az elmúlt időszakban: míg Ukrajna konstruktív párbeszédet folytat az Egyesült Államokkal, addig Oroszország pénteken közölte, hogy nem kaptak egyetlen életképes javaslatot sem a krízis megoldására. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arról számolt be, hogy az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszország ismét megpróbálja bevonni szövetségesét, Belaruszt a háborúba. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel szombaton.

Kiderült, ezek a legszebb nevű magyar települések: a te lakhelyed rajta van a listán?

3 378 934 szavazat érkezett a legszebb magyar településnevekre. A szavazás 5 régióban zajlott 2025 októberétől 2026. március 31-ig.

Ships report attacks after Iran closes Strait of Hormuz, as Trump says US 'won't be blackmailed'

The UK's maritime security authority says the incidents took place off the coast of Oman, as Tehran says it closed the waterway in response to the continued US blockade of Iranian ports.

