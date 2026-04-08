Furcsa hibridhalat fogtak ki a Dunából Budapest fölött

A Magyar Haltani Társasághoz (MHTT) eljuttatott beszámoló szerint a 2,85 kilós példány kishallal érkezett a horogra, majd a fotózás után visszanyerte szabadságát – írja a Pecaverzum..

A szakértők részletesen elemezték a hal külső jegyeit, és több árulkodó tulajdonságot is kiemeltek.

Mint írták, a viszonylag magas hát és a vörös úszók inkább a jászkeszegre utalnak, ugyanakkor a száj mérete már a balinra emlékeztet, hiszen eléri a szem vonalát.

Hozzátették, hogy az oldalvonal mentén 60-nál több pikkely számolható, ami szintén fontos bélyeg.

A farokalatti úszó homorú szegélye és az alsó állkapocs kampós végződése újabb kapaszkodót adott az azonosításhoz.

„Ezek a jegyek a balinra emlékeztetnek, de egyik sem olyan markáns, mint ami a hasonló méretű balinok esetében megszokott” – részletezték, kiemelve, hogy az oldalvonal pikkelyszáma sem éri el a balinra jellemző minimum 65-öt.

Az eltérő tulajdonságok végül egyértelmű irányba mutattak. Az MHTT megállapította, hogy

a képen egy hibrid példány látható, amely a jászkeszeg és a balin kereszteződéséből származik.

A szakemberek szerint mivel a hal összességében inkább a jászkeszegre hasonlít, nagy valószínűséggel egy ikrás jász és egy tejes balin összeívásából jött létre, azaz egy jászbalinról van szó (Leuciscus idus x Leuciscus aspius).