2026. április 8. szerda Dénes
Egy hibrid példány, amely a jászkeszeg és a balin kereszteződéséből származik – Szentendrénél fogták ki a Dunából
Nyitókép: Magyar Haltani Társaság

Furcsa hibridhalat fogtak ki a Dunából Budapest fölött

Egy különleges külsejű halat fogott egy horgász a Duna szentendrei szakaszán, amelyről hamar kiderült, hogy „tisztán” nem tartozik egyetlen fajhoz sem.

A Magyar Haltani Társasághoz (MHTT) eljuttatott beszámoló szerint a 2,85 kilós példány kishallal érkezett a horogra, majd a fotózás után visszanyerte szabadságát – írja a Pecaverzum..

A szakértők részletesen elemezték a hal külső jegyeit, és több árulkodó tulajdonságot is kiemeltek.

Mint írták, a viszonylag magas hát és a vörös úszók inkább a jászkeszegre utalnak, ugyanakkor a száj mérete már a balinra emlékeztet, hiszen eléri a szem vonalát.

Hozzátették, hogy az oldalvonal mentén 60-nál több pikkely számolható, ami szintén fontos bélyeg.

A farokalatti úszó homorú szegélye és az alsó állkapocs kampós végződése újabb kapaszkodót adott az azonosításhoz.

„Ezek a jegyek a balinra emlékeztetnek, de egyik sem olyan markáns, mint ami a hasonló méretű balinok esetében megszokott” – részletezték, kiemelve, hogy az oldalvonal pikkelyszáma sem éri el a balinra jellemző minimum 65-öt.

Az eltérő tulajdonságok végül egyértelmű irányba mutattak. Az MHTT megállapította, hogy

a képen egy hibrid példány látható, amely a jászkeszeg és a balin kereszteződéséből származik.

A szakemberek szerint mivel a hal összességében inkább a jászkeszegre hasonlít, nagy valószínűséggel egy ikrás jász és egy tejes balin összeívásából jött létre, azaz egy jászbalinról van szó (Leuciscus idus x Leuciscus aspius).

J. D. Vance élőben kapcsolta Donald Trumpot Budapesten: „imádom Viktort, nem engedte, hogy megtámadják az országát”

Nem fizet osztalékot a Gránit Bank

Nem fizet osztalékot idén a Gránit Bank – derült ki a BÉT honlapján közzétett közgyűlési dokumentumokból, összhangban a társaság által eddig kommunikált tervekkel.

Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében

Vajon milyen tervezői döntések és pszichológiai mechanizmusok vezettek oda, hogy ma már sokszor képtelenek vagyunk elszakadni a képernyőtől?

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday, while Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

