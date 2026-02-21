ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 21. szombat Eleonóra
Havazás a 76-os fõúton Ligetfalva közelében 2026. február 20-án.
Nyitókép: Katona Tibor

Infostart

A rendkívüli időjárás és sorozatos fakidőlések miatt több útszakaszt is le kellett zárni Vas vármegye nyugati részén, érintve a magyar-szlovén határforgalmat is – tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Katasztrófavédelem.

Felsőszölnöknél február 20-án 19 óra 30 perctől teljes szélességében lezárták a 7454-es számú utat a Felsőszölnök és Martinje (Felsőtótlak) közötti szakaszon, a 25-ös és a 28-as kilométerszelvények között. A lezárás a magyar-szlovén államhatárig vezető utat érinti.

Csörötnek környékén a 7453-as jelű, Őriszentpéter és Rönök közötti összekötő úton, a 12-es kilométernél szintén fakidőlés akadályozza a közlekedést. A hatóságok az utat a műszaki mentés idejére lezárták.

A katasztrófavédelem munkatársai folyamatosan dolgoznak az útakadályok elhárításán, azonban az érintett határátkelőhely jelenleg nem közelíthető meg. A közlekedőknek a szakemberek azt javasolják, hogy a lezárt felsőszölnöki átkelő helyett a bajánsenyei közúti határátkelőhelyet használják.

Az Útinform frissülő jelentését ide kattintva éri el.

Fotónk behavazott 76-os főúton, Ligetfalva közelében készült pénteken.

Belföld    Autóval megközelíthetetlen egy határállomás Szlovénia felé, de másutt is baj van

közlekedés

határ

szlovénia

24 ÓRA
