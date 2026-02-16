ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 16. hétfő
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára (b2) fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert (b3) a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtéren 2026. február 15-én. Marco Rubio másnap, február 16-án Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal a Karmelita kolostorban.
Nyitókép: MTI/KKM/Király Márton

Szijjártó Péter a Rubio-látogatásról: fontos nukleáris együttműködési megállapodást írunk alá az Egyesült Államokkal

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Magyarország fontos nukleáris együttműködési megállapodást ír alá az Egyesült Államokkal, aminek az is különös jelentőséget ad, hogy az atomenergia a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze Magyarországon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap érkezett Budapestre, hétfőn tárgyal Orbán Viktor miniszterelnökkel, majd közös sajtótájékoztatót tartanak.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy rendkívül fontos megállapodást fognak aláírni a felek a nukleáris energia terén történő együttműködésről, aminek azért is különösen nagy jelentősége van, mert az atomenergia „a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze” Magyarországon. Arra is emlékeztetett, hogy „tavaly új aranykor köszöntött be a magyar–amerikai kapcsolatokban Donald Trump elnök hivatalba lépésével”.

„Orbán Viktor nagyon fontos megállapodásokat kötött Donald Trumppal a tavalyi esztendő végén a washingtoni csúcstalálkozójukon, és ennek köszönhetően Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést, és Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit fizetik a magyar emberek” – mondta.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a mostani találkozón természetesen az ukrajnai béketeremtés ügyéről is hosszan fognak tárgyalni, hiszen Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely a kezdettől fogva támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit.

„Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem szállítottunk fegyvert, mi vagyunk az egyetlenek, akik fenntartottuk a diplomáciai csatornákat, és mi vagyunk azok, akik készen állunk a békecsúcs megrendezésére” – szögezte le.

