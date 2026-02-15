Megérkezett Magyarországra az amerikai külügyminiszter – videó

Megérkezett Budapestra Marco Rubio, az Amerikai Egyesült Államok 72. külügyminisztere, Donald Trump jobbkeze, nemzetbiztonsági tanácsadója.

Mint az Index beszámolt róla, Marco Rubio hétfőn Orbán Viktorral tárgyal, amelyet követően sajtótájékoztatót tartanak.

Az 54 éve kubai bevándorlók gyerekeként született Marco Rubio hivatalosan az Egyesült Államok államügyekért felelős titkára, bizonyos értelemben a külügyminiszterség hagyományos értelmezésén túlmutatva dolgozik, az Egyesült Államok legmagasabb rangú diplomáciai vezetője, aki felel a külpolitikáért, nemzetközi kapcsolatokért, külképviseletek irányításáért, tanácsot ad az elnöknek a külügyi kérdésekben, és képviseli az országot nemzetközi tárgyalásokon.

Egyes elemzők szerint Marco Rubio mérsékli „Trump legrosszabb ösztöneit”, mások szerint viszont épp neki köszönhető, hogy Amerikai az érdekeit hatalommá alakítja.

2015‑ben bejelentette indulását a 2016‑os elnökválasztáson, de a Republikánus Párt végül nem őt jelölte, hanem Donald Trumpot, aki megnyerte a választást. A kampányban Rubio „szélhámosnak” nevezte Trumpot, aki „Kicsi Marcóként” emlegette őt. Ennek ellenére a 2024-es elnökválasztás után Trump bejelentette, Rubiót jelöli a külügyminiszteri posztjára, 2025. január 20-án a Szenátus 99–0 szavazattal jóváhagyta jelölését, így Marco Rubio lett a tisztséget betöltő első hispán származású vezető.

Külpolitikai látásmódjában fontos szerepet foglal el, hogy kemény fellépést szorgalmaz az autoriter rezsimekkel szemben.

Marco Rubio Szlovákiából érkezett most.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap délután érkezett meg Budapestre, ahol évek óta – legutóbb 2019-ben Mike Pompeo külügyminiszter személyében – nem járt hasonlóan magas beosztású amerikai tisztviselő.