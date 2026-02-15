ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Marco Rubio amerikai külügyminiszter sajtóértekezletet tart az ASEAN-országok külügyminiszteri találkozóján Kuala Lumpurban 2025. július 10-én.
Nyitókép: MTI/AP/AFP pool/Mandel Ngan

Megérkezett Magyarországra az amerikai külügyminiszter – videó

Infostart

Hétfőn Orbán Viktorral találkozik, majd közös sajtótájékoztatót tartanak.

Megérkezett Budapestra Marco Rubio, az Amerikai Egyesült Államok 72. külügyminisztere, Donald Trump jobbkeze, nemzetbiztonsági tanácsadója.

Mint az Index beszámolt róla, Marco Rubio hétfőn Orbán Viktorral tárgyal, amelyet követően sajtótájékoztatót tartanak.

Az 54 éve kubai bevándorlók gyerekeként született Marco Rubio hivatalosan az Egyesült Államok államügyekért felelős titkára, bizonyos értelemben a külügyminiszterség hagyományos értelmezésén túlmutatva dolgozik, az Egyesült Államok legmagasabb rangú diplomáciai vezetője, aki felel a külpolitikáért, nemzetközi kapcsolatokért, külképviseletek irányításáért, tanácsot ad az elnöknek a külügyi kérdésekben, és képviseli az országot nemzetközi tárgyalásokon.

Egyes elemzők szerint Marco Rubio mérsékli „Trump legrosszabb ösztöneit”, mások szerint viszont épp neki köszönhető, hogy Amerikai az érdekeit hatalommá alakítja.

2015‑ben bejelentette indulását a 2016‑os elnökválasztáson, de a Republikánus Párt végül nem őt jelölte, hanem Donald Trumpot, aki megnyerte a választást. A kampányban Rubio „szélhámosnak” nevezte Trumpot, aki „Kicsi Marcóként” emlegette őt. Ennek ellenére a 2024-es elnökválasztás után Trump bejelentette, Rubiót jelöli a külügyminiszteri posztjára, 2025. január 20-án a Szenátus 99–0 szavazattal jóváhagyta jelölését, így Marco Rubio lett a tisztséget betöltő első hispán származású vezető.

Külpolitikai látásmódjában fontos szerepet foglal el, hogy kemény fellépést szorgalmaz az autoriter rezsimekkel szemben.

Marco Rubio Szlovákiából érkezett most.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap délután érkezett meg Budapestre, ahol évek óta – legutóbb 2019-ben Mike Pompeo külügyminiszter személyében – nem járt hasonlóan magas beosztású amerikai tisztviselő.

Kezdőlap    Külföld    Megérkezett Magyarországra az amerikai külügyminiszter – videó

amerika

budapest

marco rubio

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mesebeli történet íródott az Esterházy Péter-alkotóház létrejöttéből

Mesebeli történet íródott az Esterházy Péter-alkotóház létrejöttéből
A Magyar Kultúra Napján ünnepélyes keretek között adták át Esterházy Péter felújított rómaifürdői otthonát, amely Vámos Miklós és Dragomán György írók kezdeményezésére, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tulajdonosi szerepvállalásával, valamint a Market Építő Zrt. vezetésével több építőipari cég társadalmi felajánlásával született újjá. A villa a jövőben a Magyar Irodalom Barátai Alkotóháza Alapítvány kezelésében irodalmi alkotóházként működik, amelynek első vendége Danyi Zoltán vajdasági magyar író, költő lesz. A kezdeményezésről az InfoRádió Vámos Miklós írót, a Magyar Irodalom Barátainak Alapítvány elnökét kérdezte.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olajszállítások: Magyarország és Szlovákia levelet írt

Olajszállítások: Magyarország és Szlovákia levelet írt

Mivel Ukrajna továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken, Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria-kőolajvezetéken keresztül - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Jól ismered a bibliai történeteket? Teszteld, valóban tudod-e, ki kicsoda a Szentírásban!

Kvíz: Jól ismered a bibliai történeteket? Teszteld, valóban tudod-e, ki kicsoda a Szentírásban!

A Pénzcentrum legújabb irodalmi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, vajon emlékszel-e még arra, ki kicsoda a Bibliában, milyen tettek, események köthetők a nevükhöz!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Majid Takht-Ravanchi, Iran's deputy foreign minister, tells the BBC's Lyse Doucet that the ball was "in America's court to prove that they want to do a deal".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 15. 17:13
Marco Rubio Pozsonyban: létesülhet egy V4-es atomerőmű
2026. február 15. 16:56
Elkapták a menekülő ukrán exminisztert
×
×
×
×