A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor és Donald Trump barátsága ide vezetett

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A jelenleg fennálló magyar–amerikai stratégiai együttműködés alapja a személyes kapcsolat és barátság Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök között, és ezen együttműködés fenntartása hazánk nemzeti érdeke – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint hétfőn Budapesten.

A tárcavezető az amerikai kollégájával folytatott tárgyalást követően kifejtette, hogy ez volt Marco Rubio első látogatása Donald Trump elnök tavalyi hivatalba lépése óta, ami ismételten világosan bizonyítja a stratégiai együttműködést Magyarország és az Egyesült Államok között, amelynek alapját a jó személyes kapcsolat, a személyes barátság jelenti Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök között.

„Az amerikai külügyminiszter világossá tette, hogy a jelenlegi amerikai kormányzat és az elnök is abban érdekelt, hogy a stratégiai együttműködés Magyarország és az Egyesült Államok között fennmaradjon” – mondta.

Majd úgy vélekedett, hogy a látogatás során az is „minden kételkedő számára bizonyítékot nyert”, hogy Donald Trump az Orbán Viktorral fennálló barátsága okán egyezett bele abba, hogy hazánk továbbra is olcsó orosz kőolajat és földgázt tudjon vásárolni, s így garantálható legyen a rezsicsökkentés megóvása.

„Azaz világossá válhatott mindenki számára, hogy

ha a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök nem lennének barátok, akkor mára a magyar embereknek a rezsiköltségek háromszorosát kellene fizetniük,

és a benzinár is ezer forintra kúszott volna fel Magyarországon” – fogalmazott.

„Az amerikai külügyminiszter az együttműködés fenntartása mellett kötelezte el tehát magát. Világossá tette, hogy Magyarország mindenben számíthat az Egyesült Államokra, és ekképpen folytatjuk azokat a megbeszéléseket is, amelyek a pénzügyi együttműködés új formáinak konkrét kidolgozásáról szólnak” – tette hozzá.

Szijjártó Péter megemlítette, hogy fontos megállapodást írt alá a két ország az atomenergiai együttműködésről, s közölte, hogy Magyarországnak abszolút nemzeti érdeke a nukleáris kapacitások bővítése, ugyanis csakis így lehetséges az egyre növekvő elektromos áramigény biztonságos, környezetet kímélő, olcsó, stabil kiszolgálása.

„Erre most az amerikaiakkal szövetséget kötöttünk. A nukleáris energia terén új technológiák kerülnek kidolgozásra, eddig ismeretlen, eddig nem is remélt újabb technológiák, És hogy ezen technológiákból Magyarország is a lehető leggyorsabban profitálhasson, most az amerikaiakkal kötöttünk egy fontos megállapodást, hiszen ezen technológiáknak egy részét éppen Amerikában dolgozzák ki” – húzta alá.

A mai nap tehát világossá tette, hogy a magyar–amerikai együttműködés egy személyes kapcsolaton álló stratégiai együttműködés, és ennek fenntartására az amerikaiak készek és ennek fenntartása Magyarországnak abszolút érdeke” – összegzett.

