Választás 2026, jelölőszervezetek – Frissült a lista

Az indulni szándékozó jelölőszervezeteknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat; a szervezetek folyamatosan juttatják el kérelmeiket az NVB-hez. A közös jelöltet, listát állító jelölőszervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat.

A bizottságnak a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntenie a jelölőszervezet nyilvántartásba vételéről, ehhez előbb a Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, továbbá ellenőrzi, hogy a párt bejegyzése jogerős volt-e a választás kitűzésekor.

Az NVB a múlt héten már nyilvántartásba vette az első 17 pártot, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok közül 9-et.

A bizottság keddi ülésén mivel a bejelentések megfeleltek a jogszabályban támasztott követelményeknek – további 4 pártot vett nyilvántartásba. Ezek a nyilvántartásba vétel sorrendje szerint a következők: A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja, Duna Párt, Minden Idők és Barátság Pártja, LMP – Magyarország Zöld Pártja.

Nyilvántartásba vették továbbá az Országos Szlovén Önkormányzatot, a Bolgár Országos Önkormányzatot és a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatát.

A Valódi Párt nyilvántartásba vételét az NVB visszautasította, mert a szervezet bírósági bejegyzése még nem volt jogerős a választás kitűzésekor.

A bizottság határozatai nem jogerősek, három napon belül lehet ellenük jogorvoslatot kérni a Kúriánál.

Az április 12-ei parlamenti választáson országos pártlistát az a párt állíthat, amelyik legalább 14 vármegyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.

Az országgyűlési választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi listát állíthatnak, ennek feltétele, hogy a nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének február 2-áig döntenie kellett a nemzetiségi lista állításáról, valamint szükséges a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább 1 százalékának ajánlása.

Az országos listákat legkésőbb március 7-én 16 óráig lehet bejelenteni az NVB-nél.

Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint az országgyűlési választás kitűzésének napján, január 13-án 168 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában. Négy évvel ezelőtt 43 pártot és 12 országos nemzetiségi önkormányzatot vettek nyilvántartásba a választásra.