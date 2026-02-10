Rákosrendezős bejelentést tett Karácsony Gergely

Beérkeztek a Rákosrendező megújítására kiírt nemzetközi tervpályázat második fordulójának végleges pályaművei – közölte a főpolgármester a Facebook-oldalán kedden.

Karácsony Gergely kiemelte, Rákosrendező „kevesek magánérdeke helyett Budapest jövőjét szolgálja”, a területet azért vásárolták meg, hogy ott 21. századi városrész épüljön sok zölddel, emberi léptékkel, jó közösségi közlekedéssel és olyan lakásokkal, amelyek enyhítik Budapest lakhatási válságát.

„A világ vezető építészirodái” által beadott terveket a következő hetekben, teljes anonimitás mellett értékelik majd, a döntést magyar és nemzetközi szakemberekből álló zsűri hozza meg, kizárólag szakmai alapon – közölte a főpolgármester, hozzátéve, hogy a pályaművek március végén lesznek nyilvánosak.

Karácsony Gergely kitért arra is, hogy miközben a szakmai zsűri értékeli a terveket, bárki bekapcsolódhat az ötletelésbe, a tervezésbe vagy a megvalósításba ezen az oldalon keresztül.