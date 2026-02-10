Indulhat a volt tőzsdepalota és tévészékház átépítése a Szabadság téren

Kezdetét veszi az egykori budapesti Tőzsdepalota átépítése. A Gránit Alapkezelő tulajdonában álló ingatlan teljes körű, történelmi értékeit megőrző felújítása a Zoboki Építésziroda tervei alapján indul – írja a vg.hu az Építészfórum alapján.

Az épületet 2024 végén vásárolta meg a Gránit Alapkezelő egyik befektetési alapja (a Diorit Magántőkealapon keresztül), miután hosszú évekig üresen állt. A tulajdonos korábban a kanadai hátterű Tippin Corporation és az Optimum Asset Management volt.

A Gránit Alapkezelő közlése szerint a cél egy teljes körű műemléki felújítás, amelynek keretében az épület történelmi értékeit megőrizve, eredeti építészeti struktúráját visszaállítva új, hosszú távon fenntartható funkciót kapna, és ismét kiemelt szerepet tölthetne be a budapesti ingatlanpiacon.

A tervezési munkákat a Zoboki Építésziroda (ZDA) végzi,

Zoboki Gábor vezető építész azonban titoktartási kötelezettségére hivatkozva egyelőre nem osztott meg további részleteket a funkciókról vagy a konkrét tervekről. A munkálatok előkészítése két éve zajlik: jelenleg az építési engedélyezési eljárás, a felmérések és az épületdiagnosztikai vizsgálatok folynak párhuzamosan.

Az épület állapota az elmúlt 15–20 évben jelentősen romlott, számos rá- és beépítés életveszélyessé vált, ezért a legsürgetőbb feladat ezek biztonságos eltávolítása lesz. A tulajdonos tájékoztatása szerint folyamatosan végeznek állagmegóvási munkákat a komplex felújítás előtt.

A beruházás költségeit szakértői becslések 70–80 milliárd forintra teszik, a műemléki előírások miatt pedig a kivitelezés várhatóan minimum 3-4 évig tarthat.

A tendereljárások keretében választják ki a partnereket a tervezéstől a kivitelezésig, ezek egy része már folyamatban van.