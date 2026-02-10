ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.03
usd:
317.44
bux:
130734.05
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Gránit Alapkezelő

Indulhat a volt tőzsdepalota és tévészékház átépítése a Szabadság téren

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hamarosan megkezdődik az egykori budapesti Tőzsdepalota átépítése – számolt be róla az Építészfórum. A Szabadság tér nyugati oldalán álló, historizáló stílusú műemléképület bontási és előkészítő munkálatai a napokban indulhatnak el.

Kezdetét veszi az egykori budapesti Tőzsdepalota átépítése. A Gránit Alapkezelő tulajdonában álló ingatlan teljes körű, történelmi értékeit megőrző felújítása a Zoboki Építésziroda tervei alapján indul – írja a vg.hu az Építészfórum alapján.

Az épületet 2024 végén vásárolta meg a Gránit Alapkezelő egyik befektetési alapja (a Diorit Magántőkealapon keresztül), miután hosszú évekig üresen állt. A tulajdonos korábban a kanadai hátterű Tippin Corporation és az Optimum Asset Management volt.

A Gránit Alapkezelő közlése szerint a cél egy teljes körű műemléki felújítás, amelynek keretében az épület történelmi értékeit megőrizve, eredeti építészeti struktúráját visszaállítva új, hosszú távon fenntartható funkciót kapna, és ismét kiemelt szerepet tölthetne be a budapesti ingatlanpiacon.

A tervezési munkákat a Zoboki Építésziroda (ZDA) végzi,

Zoboki Gábor vezető építész azonban titoktartási kötelezettségére hivatkozva egyelőre nem osztott meg további részleteket a funkciókról vagy a konkrét tervekről. A munkálatok előkészítése két éve zajlik: jelenleg az építési engedélyezési eljárás, a felmérések és az épületdiagnosztikai vizsgálatok folynak párhuzamosan.

Az épület állapota az elmúlt 15–20 évben jelentősen romlott, számos rá- és beépítés életveszélyessé vált, ezért a legsürgetőbb feladat ezek biztonságos eltávolítása lesz. A tulajdonos tájékoztatása szerint folyamatosan végeznek állagmegóvási munkákat a komplex felújítás előtt.

A beruházás költségeit szakértői becslések 70–80 milliárd forintra teszik, a műemléki előírások miatt pedig a kivitelezés várhatóan minimum 3-4 évig tarthat.

A tendereljárások keretében választják ki a partnereket a tervezéstől a kivitelezésig, ezek egy része már folyamatban van.

Kezdőlap    Belföld    Indulhat a volt tőzsdepalota és tévészékház átépítése a Szabadság téren

tévészékház

tőzsdepalota

magyar televízió

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Salát Gergely: Pekingbe mentek sorban bocsánatot kérni a nyugat-európai országok

Salát Gergely: Pekingbe mentek sorban bocsánatot kérni a nyugat-európai országok
Bár Kína kezdetben tárgyalásos úton próbálta rendezni az amerikai védővámok kérdését, mostanra beleállt a problémába, és megmutatta: az Egyesült Államoknak nagyobb szüksége van a kínai termékekre – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Beszélt arról is, hogy Kínának egy közepesen erős Oroszország az érdeke, amely sok szempontból Pekingtől függ.
Orbán Balázs: döntés született Ukrajna csatalakozásáról Magyarország feje fölött

Orbán Balázs: döntés született Ukrajna csatalakozásáról Magyarország feje fölött

Orbán Balázs szerint Ukrajna EU-csatlakozásáról Magyarország megkérdezése nélkül született döntés, amely súlyos gazdasági és biztonsági következményekkel járna az ország számára. A miniszterelnök politikai igazgatója elutasítja a Zelenszkij-tervet, és azt állítja, Brüsszel és Kijev kormányváltást akar Magyarországon, hogy Ukrajna EU-csatlakozását ne akadályozza a magyar vezetés.
 

Brüsszeli terv készült Ukrajna gyors EU-csatlakozására: az öt pontból három Magyarország semlegesítéséről szól

Orbán Viktor Mezőtúron: a választás tétje, hogy az országnak kormánya lesz-e, vagy helytartója

VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.10. kedd, 18:00
Charaf Hassan
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy egész iparágat sikerült megmentenie Brüsszelnek, új lépésre készülnek

Egy egész iparágat sikerült megmentenie Brüsszelnek, új lépésre készülnek

Az európai acélipar fellélegezhet: ezt jelzi az ArcelorMittal kedden bejelentett dunkerque-i beruházása is. A szektor kilátásai elsősorban az Európai Bizottság új acéltervének köszönhetően változtak meg gyökeresen – számolt be a Les Echos.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mire készül Oroszország? Váratlan bejelentés érkezett a Kremlből

Mire készül Oroszország? Váratlan bejelentés érkezett a Kremlből

Dmitrij Peszkov kremli szóvivő szerint a kapcsolatfelvétel megtörtént, ami akár gyors elnöki szintű egyeztetésekhez is vezethet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers accuse justice department of 'inappropriately' redacting Epstein files

US lawmakers accuse justice department of 'inappropriately' redacting Epstein files

Republican Thomas Massie and Democrat Ro Khanna say the DOJ is not complying with their transparency law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 16:20
„Tea Párt”, „Valódi Párt” – Ismerkedjünk meg a választáson induló csoportosulásokkal!
2026. február 10. 15:56
Szemmel látható változások a Balatonhoz közeli repülőtéren – fotók
×
×
×
×