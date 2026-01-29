ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.64
usd:
318.1
bux:
128906.98
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a tanárok és óvónők béremeléséről tartott budapesti sajtótájékoztatón 2024. január 22-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Horváth Péter a felvételi megoldókulcs ügyéről: csak jobban járhatnak a diákok, rosszabbul nem

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

A hatodikosok matematika és a nyolcadikosok magyar központi középiskolai írásbeli felvételijének megoldókulcsát is ki kellett utólag egészíteni; Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a győri Révay Miklós Gimnázium igazgatója szerint ez az iskolának kellemetlenség, a diákok azonban jól járhatnak. Arra is reagált, hogy az idei matematika feladatlap sokak szerint jóval nehezebb volt, mint a korábbiak.

A számok alapján Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke az InfoRádióban azt közölte: saját iskolájában, a győri Révayban 150 diák hatosztályos matekfelvételije alapján nem volt nehezebb a korábbiaknál, a tavalyival megegyező átlagpontszámok jöttek ki idén; a nyolcadikosoknál a matematika átlaga egy ponttal volt kevesebb, ezek alapján

„jelentősen biztosan nem volt nehezebb” az idei a tavalyinál, legfeljebb újszerűbb,

főleg a hatosztályos felvételi volt némileg munkaigényesebb, ami az utolsó két feladatot illeti.

Arra is reagált, hogy miként fordulhatott elő, hogy az Oktatási Hivatal a hatodikos matematika és a nyolcadikosok magyar felvételijének a megoldó kulcsát is módosította utólag.

„A megoldókulcs egészen biztosan átgondoltan készül, valószínűleg közben mégis akadnak olyan típusú megoldási lehetőségek, amelyekre még az olyan tapasztalt kollégák is, akik ezt készítik, nem gondoltak. Kétségtelen, hogy az iskolák számára viszont ez azért kellemetlen, mert alapvetően a javítást már a hétvégén vagy utána egy-két nappal elvégezték a kollégák, és így azokat a feladatokat, amelyekben megoldókulcs-változás történt, természetesen át kell nézni. Az iskoláknak ez kellemetlenség” – szögezte le.

Nagyobb kellemetlenség viszont szerinte az lenne, ha a valaki később kapna meg olyan pontot, amit más meg nem kap meg, mert nem vizsgálták felül az ő dolgozatát, tehát olyan helyzet állna elő, ami egyenlőtlen feltételeket teremt.

Az új megoldókulcs tehát azt jelenti, hogy

plusz pontokhoz lehet jutni a megoldókulcs kvázi kiterjesztése következményeként, mivel több megoldás is elfogadhatóvá vált, így a vizsgázók csakis előnybe kerülhetnek.

A végleges pontszámok iránt már a legtöbb intézményben lehet érdeklődni, és most, első alkalommal a szülők és a diákok is megnézhetik a dolgozatokat, észrevételeket is tehetnek, erre egy hivatalos értékelő napot is kijelölnek a jövő héten.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Horváth Péter a felvételi megoldókulcs ügyéről: csak jobban járhatnak a diákok, rosszabbul nem

oktatás

felvételi

horváth péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Horváth Péter a felvételi megoldókulcs ügyéről: csak jobban járhatnak a diákok, rosszabbul nem

Horváth Péter a felvételi megoldókulcs ügyéről: csak jobban járhatnak a diákok, rosszabbul nem

A hatodikosok matematika és a nyolcadikosok magyar központi középiskolai írásbeli felvételijének megoldókulcsát is ki kellett utólag egészíteni; Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a győri Révay Miklós Gimnázium igazgatója szerint ez az iskolának kellemetlenség, a diákok azonban jól járhatnak. Arra is reagált, hogy az idei matematika feladatlap sokak szerint jóval nehezebb volt, mint a korábbiak.
30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmagyarázta annak részleteit, hogy miként kapják meg a kedvezményt a gázzal, az árammal és a távhővel fűtők, a havi diktálósok és az átalányt fizetők. Vigyázat, van, akinek nyilatkozatot kell majd tennie! Bizonyos társasházakra nem vonatkozik a kedvezmény.
 

30 százalékos kedvezményt kap a lakosság a januári hideg miatt – Kormányinfó

Több tízezer fegyveres kap jelentős juttatást pénteken

Itt az utolsó pár nap – fontos határidő a lakhatási támogatásoknál

VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rengeteg magyar veszni hagy közel 200 ezer forintnyi ingyenpénzt – mutatjuk, mit kell tenni érte!

Rengeteg magyar veszni hagy közel 200 ezer forintnyi ingyenpénzt – mutatjuk, mit kell tenni érte!

A 2026-os minimálbéremelés egy kevéssé ismert adókedvezményt is megemel, amely havi több mint 16 ezer forinttal csökkentheti az érintettek szja-terhét, éves szinten közel 200 ezer forintot hagyva náluk. A személyi kedvezmény súlyosnak minősített, de sok esetben hétköznapi krónikus betegségekhez kötődik, és a jogosultak jelentős része ma sem él vele. A lehetőség ráadásul öt évre visszamenőleg is érvényesíthető, így egyeseknél akár több százezer forint is bennragadhat kihasználatlanul.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem csitul az ANK-botrány: keményen büntetett a szövetség, fizethetnek mint a katonatiszt

Nem csitul az ANK-botrány: keményen büntetett a szövetség, fizethetnek mint a katonatiszt

A január 18-i döntőben történtek miatt Szenegál és Marokkó együtt közel egymillió dollárnyi büntetést kapott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
We're making Minnesota operation 'safer, by the book', says Trump's border tsar

We're making Minnesota operation 'safer, by the book', says Trump's border tsar

Tom Homan has been deployed after two people were shot dead by federal agents in the city in less than a month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 15:26
Több tízezer fegyveres kap jelentős juttatást pénteken
2026. január 29. 15:02
Megtalálták Gutenberg Bibliáját Budapesten
×
×
×
×