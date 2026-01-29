Horváth Péter a felvételi megoldókulcs ügyéről: csak jobban járhatnak a diákok, rosszabbul nem

A számok alapján Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke az InfoRádióban azt közölte: saját iskolájában, a győri Révayban 150 diák hatosztályos matekfelvételije alapján nem volt nehezebb a korábbiaknál, a tavalyival megegyező átlagpontszámok jöttek ki idén; a nyolcadikosoknál a matematika átlaga egy ponttal volt kevesebb, ezek alapján

„jelentősen biztosan nem volt nehezebb” az idei a tavalyinál, legfeljebb újszerűbb,

főleg a hatosztályos felvételi volt némileg munkaigényesebb, ami az utolsó két feladatot illeti.

Arra is reagált, hogy miként fordulhatott elő, hogy az Oktatási Hivatal a hatodikos matematika és a nyolcadikosok magyar felvételijének a megoldó kulcsát is módosította utólag.

„A megoldókulcs egészen biztosan átgondoltan készül, valószínűleg közben mégis akadnak olyan típusú megoldási lehetőségek, amelyekre még az olyan tapasztalt kollégák is, akik ezt készítik, nem gondoltak. Kétségtelen, hogy az iskolák számára viszont ez azért kellemetlen, mert alapvetően a javítást már a hétvégén vagy utána egy-két nappal elvégezték a kollégák, és így azokat a feladatokat, amelyekben megoldókulcs-változás történt, természetesen át kell nézni. Az iskoláknak ez kellemetlenség” – szögezte le.

Nagyobb kellemetlenség viszont szerinte az lenne, ha a valaki később kapna meg olyan pontot, amit más meg nem kap meg, mert nem vizsgálták felül az ő dolgozatát, tehát olyan helyzet állna elő, ami egyenlőtlen feltételeket teremt.

Az új megoldókulcs tehát azt jelenti, hogy

plusz pontokhoz lehet jutni a megoldókulcs kvázi kiterjesztése következményeként, mivel több megoldás is elfogadhatóvá vált, így a vizsgázók csakis előnybe kerülhetnek.

A végleges pontszámok iránt már a legtöbb intézményben lehet érdeklődni, és most, első alkalommal a szülők és a diákok is megnézhetik a dolgozatokat, észrevételeket is tehetnek, erre egy hivatalos értékelő napot is kijelölnek a jövő héten.