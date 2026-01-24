Itt vannak a mai középiskolai felvételi hivatalos megoldásai, nézze meg!

A középfokú beiskolázás 2025/2026. tanévi központi írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorai és javítási-értékelési útmutatóik 2026. január 24-én délután már letölthetők letölthetők.
Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók.
A középfokú beiskolázás 2025/2026. tanévi központi írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorai és javítási-értékelési útmutatóik 2026. január 24-én délután már letölthetők letölthetők.
Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók.
Európának hatékonyabban kell megvédenie kulcsiparágait a kínai versenytől, és világos határokat kell húznia Pekinggel szemben – figyelmeztetett Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke - írta meg a Bloomberg.
Ezzel szemben az amerikai alakulatok felszerelésben és kiképzésben egyaránt elmaradnak európai társaiktól ezen a speciális területen.
One person died and 35 were injured as trilateral discussions in Abu Dhabi were set to resume.