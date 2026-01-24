ARÉNA - PODCASTOK
Diákok kitöltik a feladatlapokat a központi írásbeli felvételi vizsgán az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 2015. január 17-én. Ezen a napon 480 intézmény 499 vizsgahelyszínén tartják a középfokú iskolák központi írásbeli felvételi vizsgáit a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára. Orosházán 260 fiatal ír felvételit.
Nyitókép: MTI Fotó: Rosta Tibor

Itt vannak a mai középiskolai felvételi hivatalos megoldásai, nézze meg!

Infostart

Szombaton írták meg az általános iskolások a középiskolai felvételi vizsgákat. Mutatjuk a központi felvételi 2026-os hivatalos megoldásait!

A középfokú beiskolázás 2025/2026. tanévi központi írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorai és javítási-értékelési útmutatóik 2026. január 24-én délután már letölthetők letölthetők.

Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók.

