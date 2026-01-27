Ezekkel a juttatásokkal csábítják az orvosokat Józsefvárosba

Józsefvárosban is hasonló a helyzet, mint az ország más részein, vagyis gondokat okoz az orvoshiány.

Ezzel kapcsolatban Udvarhelyi Éva Tessza elmondta: most hét olyan körzet van a kerületben, ahova háziorvosokat várnak. Szakorvosok tekintetében, tehát a járóbeteg szakrendelésben is látható hiány ezeken a területeken: kardiológus, bőrgyógyász, ultrahangos orvos, reumatológus és szemész.

„Ez sajnos nem kerületi sajátosság, tehát sokszor máshol is hiányoznak ezek a szakmák, de mi most megpróbáljuk meggyőzni az orvosokat, hogy Józsefvárosba jöjjenek gyógyítani” – tette hozzá az alpolgármester.

A toborzó kampány címe: Gyógyítson ott, ahol a legnagyobb szükség van rá!

„Tehát, ha valaki a fővárosban szeretne dolgozni és gyógyító szakember, akkor mi azt ajánljuk neki, hogy Józsefváros egy nagyon sokszínű, nagyon izgalmas hely, ahol nagyon jó dolgozni, egyrészt azért, mert a betegek a világ különböző tájairól jönnek, nagyon sokféle etnikai háttérből, nagyon sokféle nyelvet beszélnek, nagyon sokféle társadalmi státuszuk van, tehát szakmailag ez egy nagyon szép kihívás. Egyébként pedig a józsefvárosi önkormányzat nagyon sok plusz dolgot is juttat a szakorvosoknak és a háziorvosoknak egyaránt, hogy itt szívesen dolgozzanak. Tehát anyagilag is, illetve különböző infrastrukturális ellátásokkal is segítjük az orvosoknak a munkáját.”

A plusz juttatásokról elmondta: háziorvosoknál teljesen ingyenesen biztosítják a praxis működtetéséhez szükséges helységet, illetve fizetik a közműszámlákat is.

„Ezen kívül vannak olyan rendelők, ahol további támogatásokat adunk, például recepcióst, és rendszeresen van úgynevezett háziorvosi eszközpályázatunk is, így a háziorvosok tudják fejleszteni a saját eszközállományukat. Ami még fontos, hogy az utóbbi tíz évben az összes háziorvosi rendelő fel lett újítva, tehát nagyon jó, modern körülmények között lehet dolgozni. A szakorvosok számára szintén azt tudjuk biztosítani, hogy egy nagyon jól felszerelt, felújított épületben tudnak dolgozni, és a törvény által biztosított minimum juttatásokhoz képest mi még tudunk plusz pénzt is juttatni nekik különböző motivációs fizetések formájában.”

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy hamarosan elkészül a Józsefvárosi Önkormányzat egészségügyi stratégiája, ami meg fogja határozni az egészségügyi szakpolitika irányvonalát.

„Azt gondolom, hogy ez az év az építkezésnek az éve, tehát ha idén sikerül minél több orvost idehívnunk Józsefvárosba, az nekünk már egy jelentős siker, és akkor tulajdonképpen az egészségügyi stratégiában foglalt céljainkat valószínűleg eredményesen tudjuk megvalósítani” – hangsúlyozta.