ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380
usd:
317.31
bux:
127493.86
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Udvarhelyi Éva Tessza, Józsefváros alpolgármestere.
Nyitókép: Wikipédia

Ezekkel a juttatásokkal csábítják az orvosokat Józsefvárosba

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A Józsefvárosi Önkormányzat átfogó orvostoborzó kampányt indított, az InfoRádió erről Udvarhelyi Éva Tesszát, a kerület alpolgármesterét kérdezte.

Józsefvárosban is hasonló a helyzet, mint az ország más részein, vagyis gondokat okoz az orvoshiány.

Ezzel kapcsolatban Udvarhelyi Éva Tessza elmondta: most hét olyan körzet van a kerületben, ahova háziorvosokat várnak. Szakorvosok tekintetében, tehát a járóbeteg szakrendelésben is látható hiány ezeken a területeken: kardiológus, bőrgyógyász, ultrahangos orvos, reumatológus és szemész.

„Ez sajnos nem kerületi sajátosság, tehát sokszor máshol is hiányoznak ezek a szakmák, de mi most megpróbáljuk meggyőzni az orvosokat, hogy Józsefvárosba jöjjenek gyógyítani” – tette hozzá az alpolgármester.

A toborzó kampány címe: Gyógyítson ott, ahol a legnagyobb szükség van rá!

„Tehát, ha valaki a fővárosban szeretne dolgozni és gyógyító szakember, akkor mi azt ajánljuk neki, hogy Józsefváros egy nagyon sokszínű, nagyon izgalmas hely, ahol nagyon jó dolgozni, egyrészt azért, mert a betegek a világ különböző tájairól jönnek, nagyon sokféle etnikai háttérből, nagyon sokféle nyelvet beszélnek, nagyon sokféle társadalmi státuszuk van, tehát szakmailag ez egy nagyon szép kihívás. Egyébként pedig a józsefvárosi önkormányzat nagyon sok plusz dolgot is juttat a szakorvosoknak és a háziorvosoknak egyaránt, hogy itt szívesen dolgozzanak. Tehát anyagilag is, illetve különböző infrastrukturális ellátásokkal is segítjük az orvosoknak a munkáját.”

A plusz juttatásokról elmondta: háziorvosoknál teljesen ingyenesen biztosítják a praxis működtetéséhez szükséges helységet, illetve fizetik a közműszámlákat is.

„Ezen kívül vannak olyan rendelők, ahol további támogatásokat adunk, például recepcióst, és rendszeresen van úgynevezett háziorvosi eszközpályázatunk is, így a háziorvosok tudják fejleszteni a saját eszközállományukat. Ami még fontos, hogy az utóbbi tíz évben az összes háziorvosi rendelő fel lett újítva, tehát nagyon jó, modern körülmények között lehet dolgozni. A szakorvosok számára szintén azt tudjuk biztosítani, hogy egy nagyon jól felszerelt, felújított épületben tudnak dolgozni, és a törvény által biztosított minimum juttatásokhoz képest mi még tudunk plusz pénzt is juttatni nekik különböző motivációs fizetések formájában.”

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy hamarosan elkészül a Józsefvárosi Önkormányzat egészségügyi stratégiája, ami meg fogja határozni az egészségügyi szakpolitika irányvonalát.

„Azt gondolom, hogy ez az év az építkezésnek az éve, tehát ha idén sikerül minél több orvost idehívnunk Józsefvárosba, az nekünk már egy jelentős siker, és akkor tulajdonképpen az egészségügyi stratégiában foglalt céljainkat valószínűleg eredményesen tudjuk megvalósítani” – hangsúlyozta.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Ezekkel a juttatásokkal csábítják az orvosokat Józsefvárosba

budapest

józsefváros

orvoshiány

udvarhelyi éva tessza

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton

Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton

Az ukrán–orosz háború aktuális állásáról, a két fél stratégiai céljairól, egy esetleges tűzszünet utáni helyzetről beszélt Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. Kitért Grönland helyzetére, valamint a Venezuelában történtekre is.
 

Minden fronton előretört az orosz hadsereg, már egy ukrán nagyváros sorsa a tét

Csap felé tartó személyvonatot ért dróntámadás, legkevesebb hárman meghaltak

Az eddigieknél is drámaibb számok a drónok okozta veszteségekről

Egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna a Donbasszal kell, hogy fizessen a békéért

Az ukránok már a tűzszünet részleteiről is tárgyaltak az oroszokkal és az amerikaiakkal

Megtörtént az ukrán nagykövet budapesti bekéretése

VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt egy védelmi részvény, amivel 30 százalékot lehetett egy nap alatt keresni

Itt egy védelmi részvény, amivel 30 százalékot lehetett egy nap alatt keresni

A Redwire részvényei közel százalékot száguldottak a mai kereskedésben, miután az űripari és védelmi vállalat bekerült az amerikai védelmi minisztérium 151 milliárd dollár keretösszegű beszerzési programjába, amely Donald Trump elnök "Aranykupola" kezdeményezését hivatott támogatni - tudósított a Cnbc.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulatok a fővárosi lakáspiacon: betesz az áraknak a kínálati dömping?

Váratlan fordulatok a fővárosi lakáspiacon: betesz az áraknak a kínálati dömping?

Az OTP Jelzálogbank adatai szerint idén 9100, jövőre 7900 új lakás átadása várható a fővárosban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrats call for Trump to fire homeland security secretary over Minnesota crackdown

Democrats call for Trump to fire homeland security secretary over Minnesota crackdown

House Minority Leader Hakeem Jeffries warns "we can do this the easy way or the hard way", as Trump's 'border tsar' arrives in Minneapolis.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 27. 18:04
Baleset az M1-esen, lezárták a Budapest felé vezető oldalt
2026. január 27. 16:20
Megtörtént az ukrán nagykövet budapesti bekéretése
×
×
×
×