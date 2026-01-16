Szintet léphet a hazai légi közlekedés

A felek közös kutatás-fejlesztési és oktatási programokkal segítik a magyar légi közlekedés digitális fejlődését, a repülésbiztonságot és az innovatív technológiák alkalmazását. Az együttműködés középpontjában a légi forgalmi irányítás technológiai modernizációjának támogatása, a mesterséges intelligenciával segített döntéstámogató rendszerek fejlesztése, valamint a légi navigációs rendszerek kiberbiztonságának erősítése áll, kiemelt figyelmet fordítva a gyakorlatorientált oktatásra. A hallgatók így ipari együttműködésekben, valós technológiai környezetben, szimulációkra és tesztkörnyezetekre épülő képzésekben vehetnek részt.

Az egyetem a jövőben indítandó szakok tanterveiben is számít a HungaroControl Zrt.-re, amely a repülésbiztonsággal, a reptéri műszaki üzemeltetéssel és a kiberbiztonsággal kapcsolatos gyakorlati ismeretek kiemelt szereplője. Jelentős tapasztalata van a felsőoktatási együttműködésben is, hiszen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME), valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel szintén van olyan megállapodása, amely a magyarországi tudásbázist erősíti – írták.

A légi közlekedési szakemberek képzése iránt a HungaroControl is kifejezte az elkötelezettségét.

Kiemelte, hogy a megállapodással a légi forgalmi irányításban szerzett gyakorlati tapasztalatok közvetlenül kapcsolódhatnak az egyetemi kutatásba és oktatásba. A vállalati közlemény szerint a több mint 800 főt foglalkoztató HungaroControl állami tulajdonú vállalatként biztosít légiforgalmi szolgáltatásokat a magyar légtérben, illetve a NATO felkérése alapján a Koszovó feletti magas légtérben is. A társaság tevékenységi körébe tartozik a légi forgalmi szakszemélyzet képzése, emellett légi navigációs kutatás-fejlesztéssel is foglalkozik. Közvetett tulajdonosi joggyakorlója a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).