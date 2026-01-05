ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Kormányinfó keretében a Karmelita kolostorban 2023. december 21-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

„A nemzetek korszaka elkezdődött” – Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart

Infostart

A kormányfő elemezte a venezuelai helyzetet, új világpolitikai korszakról beszélt évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján újságírók tucatjai előtt. Közvetetten kiállt amellett, hogy nem vitázik a választások előtt Magyar Péterrel, kritizálta az EU vezetését, és hosszan sorolta, milyen kérdések vezetik majd a 2026-os agendát. Tartson velünk percről percre!

2026.01.05. 11:35

Venezuela - Mennyire különböznek ezek a cselekmények az ukrajnaitól? Mi a véleménye Grönlandról?

Orbán Viktor: minden összehasonlítás veszélyes. Grönland: könnyű kérdés, NATO-kérdés. Ha bárki szeretne változtatni, a NATO-n belül lehet megbeszélni.

2026.01.05. 11:32

Védőpajzs: mikor szembesült azzal, hogy Magyarországnak erre van szüksége? Van-e megállapodás vagy nincs? Szükség lesz-e a védőpajzs élesítésére 2026-ban? Az ígéret Magyarországnak szól vagy Orbán Viktornak?

Orbán Viktor: az Egyesült Államok rendszere elnöki rendszer, mindenről ő dönt. Az a hivatalos, amit a miniszterelnök megköt az elnökkel. Abban bízom, hogy az Egyesült Államok elnökével és a mögötte álló vezetőkkel kötött megállapodásokat életben tartjuk a ciklusok után is. Védőpajzsra mindig is szükségünk volt, Brüsszelből viszont ilyenre nem számíthattunk, így gondoskodni kellett valamilyenről. Én kértem ilyen védőpajzsot, abban maradtunk, hogy a munkatársaink kidolgozzák, ezt a munkát a külügyminiszter irányítja.

2026.01.05. 11:26

Mennyit ér meg a kormánynak a nemzetközi helyezkedés? Venezueláról mi az álláspontja?

Orbán Viktor: Venezuela történései az új világ megnyilvánulása. Új nyelvet látunk. Venezuelával együtt az Egyesült Államok képes a világ olajtermelésének 40-50 százalékát ellenőrizni. Ez már a világpiaci árat is befolyásolhatja. Úgy számolunk, hogy az Egyesült Államoknak olcsóbb energia kell, és ez Magyarország számára jó hír. Ez elvezet a szuverenitás kérdéséhez. Magyarország nem akar semmilyen föderális berendezkedésben részt venni, egy nem föderális EU-nak is akarunk a tagjai lenni. A jövőnket az EU és a NATO tagjaiként, de szuverén gazdaság- és külpolitikát folytatva. Ez eltér a háború- és ukránpárti stratégiától. De ettől még a különböző gondolkodások elférnek egymás mellett. Elődeink ebbe a gondolkodásba befektettek 1100 évet.

2026.01.05. 11:23

Mit lát április 12-re? Fölényes Fidesz-győzelmet vár? Lesz vita Magyar Péterrel?

Orbán Viktor: az időpontról az államfő dönt. Az eredményről pedig szintén nem mi döntünk, hanem a magyar emberek. Nekünk célokat kell kitűzni, a cél a 2022-es eredmény megismétlése. Vitázni pedig szuverén emberekkel, újságírókkal tudok, egyébként állok rendelkezésére minden magyar állampolgárnak.

2026.01.05. 11:21

Kérdések...

...válaszok.

2026.01.05. 11:21

2026-os választások

Orbán Viktor: vagy a Brüsszeli úton haladunk, vagy béke és fejlődés jön Magyarországnak, jobb élettel.

2026.01.05. 11:19

Intézkedések

Orbán Viktor: befejezzük a családi adókedvezmények megduplázását. A 30 év alatti édesanyák szja-mentesek lesznek, ugyanígy a 40 alatti 2 gyermekesek, a minimálbér 11 százalékkal nő, kezdődik a vállalati adócsökkentési program, jön a 14. havi nyugdíj, hitelprogram érkezik, fegyverpénz, tanárbéremelés jön, béremelés a szociális, a kulturális és a bírósági szféra világában is. Meghirdettünk egy lakossági energiatárolási programot.

2026.01.05. 11:17

A fejlődés lehetősége - Ukrajnának nem adunk pénzt

Orbán Viktor: Európa gazdasága hanyatlik, de nem szabad feladni a fejlesztési célokat, ehhez pénz kell, amit nem szabad odaadni másoknak, más célra. Mi nem adjuk oda a magyarok pénzét Ukrajnának. Hadi kölcsönt sem adunk, ami van pénz, a magyar családokra fordítjuk. Nem küldünk katonákat és fegyvereket sem. Nem fogadjuk el azokat a brüsszeli terveket, amelyek hadigazdaságra állítja át a nemzetgazdaságokat. Magyarország úgy döntött, hogy kimarad a hadigazdaságból, békegazdaságot építünk.

2026.01.05. 11:15

Migráció

Orbán Viktor: a brüsszeli migrációs paktumot idén nyártól kellene alkalmazni, lefolytatnia Magyarországnak 23 ezer kérelem elbírálását, 10 ezres migránstábort kéne építeni, bő 3000 migránst pedig be kellene engednünk. De Brüsszel nem mondhatja meg, hogy kikkel éljünk együtt.

2026.01.05. 11:10

Energia

Orbán Viktor: az energiaelleátás szuverenitási kérdés, és a technológiai fejlődés kulcskérdése, az energiaigény folyamatosan, követhetetlen sebességgel nő. Olcsó energiaforrás kell, aki ehhez hozzáfér, nyer. Nagy magyar cégekre is szükség van, a kapacitások és csatornák kiépítése folyamatban van. Ezt Brüsszel viszont támadja, különösen az orosz forrásról akarják levágni Magyarországot 2027-től. Magyarország két módon védekezik, egyrészt jogi úton (jogalappal való visszaélés, hatáskörtúllépés), másrészt politikai úton. El kell érni, hogy szűnjön meg az ukrajnai háború, és akkor az oroszok elleni szankciók is okafogyottá válnak.

2026.01.05. 11:10

2026 kérdései jönnek. Háború vagy béke?

Orbán Viktor: távol kell tartani Magyarországot a háborús veszélyektől.

2026.01.05. 11:07

2025-ről - statisztika

Orbán Viktor: rendkívül mozgalmas év volt. 82 állam- és kormányfői találkozó volt, 25 csúcs. Egy korszak lezárult a nemzetközi politikában, Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése megadta a kegyelemdöfést egy régi korszaknak, a liberális világrendnek. A régi szabályok már nem érvényesek, a nemzetek korszaka elkezdődött. Mi 2010-től ennek az előhírnökei vagyunk.

2026.01.05. 11:06

Két órás időtartam...

...63 médium. 1 kérdés újságírónként. Ezek a keretek Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő közlése szerint.

2026.01.05. 11:03

Kezdünk!

A Miniszterelnöki Sajtóiroda értesítése szerint Orbán Viktor miniszterelnök hétfő 11 órától évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelitában, ezt az Infostart.hu élő, szöveges tudósítás formájában követi, és hallható az InfoRádióban is.

Várható témák:

  • Venezuela
  • adóváltozások
  • nyugdíjasok helyzete
  • gazdaság
  • Ukrajna
  • EU-s ügyek, uniós pénz, Brüsszel
  • gyermekvédelem
  • 2026-os országgyűlési választások, belpolitikai küzdelem
  • Mol, Szerbia, energiaügyek.

Tartson velünk!

