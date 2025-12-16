ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának Rómában 2025. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor az EU-csúcs előtt: aki nem akarja, az is megkapja a nyakába

Infostart

Csütörtökön tanácskoznak az Európai Unió tagállamainak vezetői többek között az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos ügyekről. A magyar miniszterelnök borúlátóan fogalmazott egy körvonalazódó tervvel kapcsolatban.

„Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba. Könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle annál nehezebb” – kezdte közösségi médiás bejegyzését, melyet az X-en angolul is megjelentetett, Orbán Viktor miniszterelnök.

Azt írta, ahogy közeleg az EU-csúcs, úgy kezd testet ölteni az a megoldás, amivel a brüsszeli bürokraták megpróbálják majd lenyomni a torkunkon Ukrajna kétéves hadi kiadásainak finanszírozását. A megoldás szerinte megint a csodafegyver: a közös hitel. Ha kell, akár konszenzus nélkül. Aki nem akarja, az is megkapja a nyakába, a kamatokat pedig fizetheti évtizedekig – fogalmazott.

„Ezzel az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk. Haladunk az eszkaláció irányába. És ami biztos: a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják. Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön és a következő években” – zárta bejegyzését.

