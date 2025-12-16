Nagy együttműködésbe kezd Németország és Ukrajna – a sajtó számolt be a megállapodásról

Ami az esetleges békemegállapodással kapcsolatos hétfő esti konzultációkat illeti, az első orosz reagálások nyomán másnap reggelre felettébb óvatossá váltak a várakozások.

Halványan ugyan, de mindenesetre él a remény, hogy legalább karácsony idejére fegyverszünet jöhet létre. Az esetleges békemegállapodást ugyanakkor egy multinacionális kontingens biztosíthatná, a jövőt illetően pedig az Egyesült Államok és az európai országok Ukrajna számára biztonsági garanciákat nyújtanának.

Az már eddig is ismert volt, hogy az Egyesült Államok után Németország a csaknem négy éve ostromlott Ukrajna legfőbb katonai támogatója. Mind a korábbi Scholz-kormány, mind a májusban hivatalba lépett Merz-kabinet igyekezett teljesíteni a kijevi kéréseket, az egyetlen kivételt a nagy hatótávolságú Taurus cirkálórakéták jelentették. Mindezt Berlin azzal az indokkal utasította vissza, hogy a mintegy 500 kilométer hatótávolságú rakétákkal Moszkva is elérhető lenne, ezáltal pedig Németország belesodródhat a háborúba.

A Bilddel és a Der Spiegellel az élen ugyanakkor több német portál épp most szellőztette meg, hogy Berlin korábban egyfajta fegyverkezési szövetséget kötött Ukrajnával. Az együttműködési tervet már jóváhagyták a német koalíciós pártok, azaz a CDU/CSU és a szociáldemokrata SPD. A cél az, hogy Berlin és Kijev között ezen a téren partnerséget hozzanak létre. A Bild szerint

a terv közös fegyvergyártást is magában foglal, és a fegyverek szükség esetén mindkét partner által bevehetők.

Németország eddig – legfőbb európai fegyverszállítóként – mintegy 40 milliárd eurót fordított Ukrajna támogatására. A most kiszivárgott megállapodás szerint a fegyveripari együttműködés új szakasza kezdődhet, amelyből – mint a portálok is kiemelték – a német fegyveripar is profitálhat majd.

A kormányzati forrásokra hivatkozó információk konkrét fegyverekre ugyan nem tértek ki, de utaltak az ukrán védelmi ipar és a német vállalatok közötti kapcsolattartás javítására, ebből a célból pedig egy berlini iroda létrehozására. Ezzel egyidejűleg a német védelmi ipar is megerősíti „kapcsolattartó pontjait” Ukrajnában.

A megállapodás ezzel összefüggésben utal arra, hogy állandó szakmai információcserét folytatnak arról, hogy Ukrajnának milyen fegyverekre van, illetve lesz szüksége. Kitér arra is, hogy tervezik fegyverek közös fejlesztését és gyártását, illetve a kölcsönös technológiaátadást a védelmi szektor területén.

Ez azt is jelenti, hogy az Ukrajnában fejlesztett fegyverek gyártása Németországban is megkezdődhet.

A tervezet a többi között előirányozza azt is, hogy Ukrajna támogatására fegyverbeszerzési szövetséget hozna létre az európai partnerekkel, továbbá segíti az ukrán ipar integrációját a védelmet szolgáló termékek uniós piacába.

Hangsúlyozza továbbá a folyamatos információcserét a fronton zajló eseményekről. A tervek között szerepel az Ukrajnából származó rögzített digitális harctéri adatok továbbítása és felhasználása, valamint a német védelmi technológiák ukrajnai alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok cseréje.

A két ország közötti fegyveripari szövetség létrehozását hivatalosan nem erősítették meg. Elemzők szerint az erről szóló információk szellőztetésének időzítése ugyanakkor aligha véletlen, és nem egy gyors békemegállapodást vetít előre.