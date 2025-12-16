ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.73
usd:
327.29
bux:
110189.25
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Leopard 2A8 harckocsi
Nyitókép: Forrás: Német Védelmi Minisztérium

Nagy együttműködésbe kezd Németország és Ukrajna – a sajtó számolt be a megállapodásról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Látszólag nincs köze az európai állam- és kormányfők Ukrajnával kapcsolatos egyeztetéséhez annak a megállapodásnak, amely értesülések szerint Berlin és Kijev között jött létre az eddiginél is intenzívebb katonai együttműködés kialakításáról. A terv fő vonalait több német hírportál most ismertette.

Ami az esetleges békemegállapodással kapcsolatos hétfő esti konzultációkat illeti, az első orosz reagálások nyomán másnap reggelre felettébb óvatossá váltak a várakozások.

Halványan ugyan, de mindenesetre él a remény, hogy legalább karácsony idejére fegyverszünet jöhet létre. Az esetleges békemegállapodást ugyanakkor egy multinacionális kontingens biztosíthatná, a jövőt illetően pedig az Egyesült Államok és az európai országok Ukrajna számára biztonsági garanciákat nyújtanának.

Az már eddig is ismert volt, hogy az Egyesült Államok után Németország a csaknem négy éve ostromlott Ukrajna legfőbb katonai támogatója. Mind a korábbi Scholz-kormány, mind a májusban hivatalba lépett Merz-kabinet igyekezett teljesíteni a kijevi kéréseket, az egyetlen kivételt a nagy hatótávolságú Taurus cirkálórakéták jelentették. Mindezt Berlin azzal az indokkal utasította vissza, hogy a mintegy 500 kilométer hatótávolságú rakétákkal Moszkva is elérhető lenne, ezáltal pedig Németország belesodródhat a háborúba.

A Bilddel és a Der Spiegellel az élen ugyanakkor több német portál épp most szellőztette meg, hogy Berlin korábban egyfajta fegyverkezési szövetséget kötött Ukrajnával. Az együttműködési tervet már jóváhagyták a német koalíciós pártok, azaz a CDU/CSU és a szociáldemokrata SPD. A cél az, hogy Berlin és Kijev között ezen a téren partnerséget hozzanak létre. A Bild szerint

a terv közös fegyvergyártást is magában foglal, és a fegyverek szükség esetén mindkét partner által bevehetők.

Németország eddig – legfőbb európai fegyverszállítóként – mintegy 40 milliárd eurót fordított Ukrajna támogatására. A most kiszivárgott megállapodás szerint a fegyveripari együttműködés új szakasza kezdődhet, amelyből – mint a portálok is kiemelték – a német fegyveripar is profitálhat majd.

A kormányzati forrásokra hivatkozó információk konkrét fegyverekre ugyan nem tértek ki, de utaltak az ukrán védelmi ipar és a német vállalatok közötti kapcsolattartás javítására, ebből a célból pedig egy berlini iroda létrehozására. Ezzel egyidejűleg a német védelmi ipar is megerősíti „kapcsolattartó pontjait” Ukrajnában.

A megállapodás ezzel összefüggésben utal arra, hogy állandó szakmai információcserét folytatnak arról, hogy Ukrajnának milyen fegyverekre van, illetve lesz szüksége. Kitér arra is, hogy tervezik fegyverek közös fejlesztését és gyártását, illetve a kölcsönös technológiaátadást a védelmi szektor területén.

Ez azt is jelenti, hogy az Ukrajnában fejlesztett fegyverek gyártása Németországban is megkezdődhet.

A tervezet a többi között előirányozza azt is, hogy Ukrajna támogatására fegyverbeszerzési szövetséget hozna létre az európai partnerekkel, továbbá segíti az ukrán ipar integrációját a védelmet szolgáló termékek uniós piacába.

Hangsúlyozza továbbá a folyamatos információcserét a fronton zajló eseményekről. A tervek között szerepel az Ukrajnából származó rögzített digitális harctéri adatok továbbítása és felhasználása, valamint a német védelmi technológiák ukrajnai alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok cseréje.

A két ország közötti fegyveripari szövetség létrehozását hivatalosan nem erősítették meg. Elemzők szerint az erről szóló információk szellőztetésének időzítése ugyanakkor aligha véletlen, és nem egy gyors békemegállapodást vetít előre.

Kezdőlap    Külföld    Nagy együttműködésbe kezd Németország és Ukrajna – a sajtó számolt be a megállapodásról

németország

ukrajna

fegyveripar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy együttműködésbe kezd Németország és Ukrajna
Sajtóbeszámolók

Nagy együttműködésbe kezd Németország és Ukrajna
Látszólag nincs köze az európai állam- és kormányfők Ukrajnával kapcsolatos egyeztetéséhez annak a megállapodásnak, amely értesülések szerint Berlin és Kijev között jött létre az eddiginél is intenzívebb katonai együttműködés kialakításáról. A terv fő vonalait több német hírportál most ismertette.
 

Íme a hat pont: új béketerv született az ukrajnai háború lezárására

Uniós biztos: az EU „egyetlen molekula energiát sem” fog soha többé importálni Oroszországból

VIDEÓ
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyugdíjasok, figyelem: ezek a változások jönnek 2026-tól a magyar nyugdíjrendszerben

Nyugdíjasok, figyelem: ezek a változások jönnek 2026-tól a magyar nyugdíjrendszerben

A nyugdíjkorhatár ugyan a sajtóban korábban megjelent álhírekkel ellentétben nem változik, más változások azonban nagyon is jönnek a nyugdíjrendszerben, ezeket gyűjtötte össze heti hírlevelében Farkas András, a Portfolio-n is gyakran publikáló nyugdíjszakértő.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés: új hitelprogram indul Magyarországon, erre a célra lehet felhasználni

Itt a bejelentés: új hitelprogram indul Magyarországon, erre a célra lehet felhasználni

Zöld Lendület Hitelprogram néven, új, átfogó finanszírozási lehetőség érhető el a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB).

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Boris Gurman, 69, "charged straight towards the danger" and grabbed one of the attacker's guns, a witness says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 16. 12:26
Íme a hat pont: új béketerv született az ukrajnai háború lezárására
2025. december 16. 11:26
Több embert letartóztattak, akik szilveszterkor terveztek terrortámadást végrehajtani
×
×
×
×