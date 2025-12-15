ARÉNA - PODCASTOK
A pénzügyőrök 580 doboz bolgár zárjegyes cigarettát találtak egy bolgár furgonban.Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyitókép: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Váratlan fordulatot vett a rutinellenőrzés az M1-esen

Infostart

Első ránézésre vastagnak tűntek a télikabátok, amelyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy bolgár furgon csomagterében találtak – ám hamar kiderült, hogy nem a téli szigetelés tette őket merevvé.

A járőrök az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán állítottak meg egy bolgár furgont, ami egy üres trélert húzott maga mögött. A járművet egy 44 éves férfi vezette, aki Angliába tartott.

Az egyenruhások a csomagtér átvizsgálásakor két táskát és egy kartondobozt találtak, tele használt férfi kabáttal. A „vastag” felsőruházatok meglehetősen merevek és kemények voltak – mintha több lenne bennük, mint egyszerű vatelin. A gyanú hamar beigazolódott: mindegyik kabát bélésébe cigarettát varrtak a vatelin és a belső anyag közé – olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóközleményében.

A sofőr azt mondta, hogy a csomagokat Bulgáriában adták át neki és egy „ismeretlen angliai személynek” kellett volna továbbítania, de nem tudott a kabátokba rejtett dohánytermékekről.

A pénzügyőrök összesen 580 doboz, bolgár zárjegyes cigarettát foglaltak le, több mint 1,5 millió forint értékben. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás.

24 ÓRA
