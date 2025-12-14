ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 14. vasárnap
Nyitókép: Unsplash.com

Megrázó videó: egy budapesti taxis mentette meg az idős asszony életét

Infostart

Taxis mentett meg egy idős nőt, aki azt mondogatta, hogy vonat elé akar ugrani. Az egész esetet rögzítette a kocsi fedélzeti kamerája.

„Engedjen el! Vonat alá akarok ugrani!” – ezt hajtogatta a néni, de egy hős taxis megmentette az életét az RTL beszámolója szerint. Látta, hogy valami nincs rendben, ezért természetes volt, hogy megáll segíteni – ezt mondta az RTL Híradónak az a budapesti taxis, aki a zavartan viselkedő asszony segítségére sietett szerdán. Ő és utasa hívták a segélyhívót, és vigyáztak rá, amíg megérkezett a segítség. Az asszonyt mentők vitték kórházba.

Az eset este történt a sötétben, a X. kerületben, a taxi fedélzeti kamerája is felvette, ahogy a nő ott áll a sínen, majd a taxis lesegíti a sínekről. Az idős nőn nem volt kabát, és egy katéteres zacskónak tűnő zsák is volt a kezében.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

(Nyitóképünk illusztráció)

