2025. október 18. szombat Lukács
Trump–Putyin-csúcs
Dunai hajózás
Nyitókép: Wikipédia

Orbán Viktor kikattant a pesti Duna-parton

Infostart

A miniszterelnök ellátogatott Budapest egyik gyönyörű kilátópontjára, és elborzadt. A borzadásról felvétel is készült.

Orbán Viktor egy pillanatra beugrott a városvédő szerepkörbe, de nem egészen úgy, ahogy azt a főpolgármester szeretné.

A miniszterelnök közterület-felügyelői szemmel vizitált a Duna partján, és nem tetszett neki, amit látott.

Orbán Viktor kikattant a pesti Duna-parton

budapest

orbán viktor

szemét

városkép

grill

inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
2025. október 18. 12:04
Debrecenben kapcsolták le a rendőrök a szökött kamaszt, aki családi viták miatt ment világgá
2025. október 18. 10:30
Orbán Viktor üzent a Trump–Putyin-csúcs előtt
