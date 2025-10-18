Orbán Viktor kikattant a pesti Duna-parton

Orbán Viktor egy pillanatra beugrott a városvédő szerepkörbe, de nem egészen úgy, ahogy azt a főpolgármester szeretné.
A miniszterelnök közterület-felügyelői szemmel vizitált a Duna partján, és nem tetszett neki, amit látott.
Orbán Viktor egy pillanatra beugrott a városvédő szerepkörbe, de nem egészen úgy, ahogy azt a főpolgármester szeretné.
A miniszterelnök közterület-felügyelői szemmel vizitált a Duna partján, és nem tetszett neki, amit látott.
A csalók az online térben sokszor láthatatlanok tudnak maradni, és jól kihasználják az emberek alapvető bizalmát, jóhiszeműségét és félelmeit. Egyszerre több irányból próbálnak érzékeny adatokat, például banki azonosítókat vagy hitelesítési adatokat megszerezni. Az MVM Next továbbra is kéri ügyfeleit, hogy legyenek figyelmesek a megtévesztő, adathalász üzenetekkel szemben - olvasható a vonatkozó közleményben.
Eric Cantona, a Manchester United legendája már korábban élesen bírálta Sir Jim Ratcliffe tulajdonosi tevékenységét.
The Galleri test looks for fragments of DNA that have broken off a tumour and are circulating in the blood.