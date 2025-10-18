Visszaszólt Orbán Viktornak a főpolgármester és bulizni is meghívta

A főpolgármester ezt írja:

"Maga a miniszterelnök is lemerészkedett a rakpartra a videója szerint, és éles szemmel észrevette, hogy az bizony a város egyik legszebb helye. Az valamiért kiment a fejéből, hogy a város egyik legszebb helyén korábban autók álltak, mostanában pedig úgynevezett emberek vették birtokba, a feltört beton helyén pedig virágok nyílnak. A miniszterelnök által megtekintés alá vont helyszín nyáron sok tízezer embernek nyújtott kikapcsolódást – csodálom, hogy a Karmelita erkélyéről nem tűnt fel neki.

Észrevett egy műtárgyat is, de mintha nem ismerte volna föl, hogy az ott egy grillsütő – grillezni lehet rajta, mert grillezni jó."

Az ottfelejtett hulladékra nem tért ki Karácsony Gergely, de az októberi utcabálra meghívta Orbán Viktort: