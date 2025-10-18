Orbán Viktor egy legendát kóstolgat

A balatonfüredi "hatlépcsős" legendás hely a magyar tengernél, még annál is legendásabb a velős pirítósuk, amely egyesek szerint "világörökségi kategória".

A velős pirítós amúgy eléggé megosztó étel, de előfordul, hogy időnként még azok is szeretik, akik amúgy nem...

A politikusok kedvelik az ilyen misztikus szituációkat, talán ezért ebédelt Orbán Viktor a hatlépcsósben, de az is lehet, hogy a miniszterelnök egy kőkemény velős pirítós-rajongó.

Ma egyébként kicsit gasztrós napja van Orbán Viktornak, délelőtt egy fővárosi grillsütő ürügyén sziporkázott Karácsony Gergellyel. Zárójelben: ha a magyar belpolitikában az a hangnem lenne általános, ami kisült ott a grillen, talán a választók is jobban harapnának a kampányfogásokra...