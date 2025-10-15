ARÉNA - PODCASTOK
Egy orvos kék kórházi öltözetben néz védőszemüvege mögül, fülében sztetoszkóp.
Nyitókép: Pixabay

Magán-egészségügyi szolgáltatóknál találtak tisztességtelen szerződéseket

Infostart

A Pest Vármegyei Főügyészség kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi piacon megjelenő magánegészségügyi szolgáltatók kapcsán a fogyasztói jogok betartására. Az ügyészség ellenőrzései e körben számos esetben jogsértést tártak fel.

Az emberek jellemzően betegségük vagy attól való félelmük miatt fordulnak az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekhez.

A betegek – jogi értelemben fogyasztók - különösen érzékeny csoportot jelentenek, mivel a kezelés gyorsaságát valamint az orvos és beteg között kialakult bizalmas viszonyt tartják elsődleges szempontnak, ezért egyáltalán nem vagy elenyésző esetben vizsgálják meg az orvosi szolgáltatás jogi hátterét - olvasható a Pest Vármegyei Főügyészség közleményében.

Emiatt a magánegészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények tevékenysége és szerződési feltételei kiemelt ellenőrzést igényelnek. Ennek érdekében az ügyészség megvizsgálta több magánegészségügyi szolgáltató általános szerződési feltételeit, mely eredményeként azt állapította meg, hogy azok tisztességtelen szerződési feltételeket tartalmaztak.

Az ügyészség által kifogásolt egyik szerződési feltétel különösen fontos volt a betegek érdekei szempontjából. Ez úgy rendelkezett, hogy amennyiben a vállalkozás nem tudja biztosítani, hogy a pacienst az általa választott kezelőorvos lássa el, akkor vagy helyettesítő orvoshoz mehet, vagy új időpontot foglalhat, azonban a szerződéstől nem állhat el, és az ebből eredő esetleges kárát sem téríti meg a vállalkozás.

Az ügyészség álláspontja szerint azonban az egészségügyi ellátás a bizalmon alapul – különösen a magánegészségügyben -, így kifejezetten jelentősége van annak, hogy a beteget ki látja el. Ha a fogyasztó egy meghatározott orvost gondos keresés és mérlegelés után választott ki (szakmai tudása, előélete, a betegvélemények stb. alapján), akkor ezen orvos és nem a helyettes orvos igénybevétele a célja.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a paciens gyakran előzetes vizsgálatokat csináltat (például laboratórium, szakorvosi vizsgálat), szabadságot vesz ki, azonban a kifogásolt kikötés alapján a fogyasztó az indokolatlan költségei és esetlegesen a bekövetkezett kárai megtérítésére nem lesz jogosult.

A fentiek mellett a szerződések több szolgáltatónál tartalmazták azt, hogy a szolgáltató a szerződés valamennyi pontját a jövőre nézve módosíthatja, és akár a már megkötött szerződéseket is egyoldalúan megváltoztathatja. A módosítás lehetősége a kikötés alapján kiterjedhet akár a díjakra, a lemondásra, vagy egyéb lényeges feltételekre is. Az ügyészség ezeket is kifogásolta.

E körben tisztességtelennek minősült továbbá az ügyészség szerint az is, hogy a szolgáltató a megkötött szerződéstől bármikor elállhatott, illetve azt felmondhatta.

A fentieken túl ügyészség jogellenesnek tartotta azt a kikötést is, amellyel az egyik szolgáltató olyan jogszabály alkalmazását írta elő, amely kifejezetten kizárta, hogy annak rendelkezéseit egészségügyi ellátásra irányuló szerződésekre alkalmazzák.

A közérdekvédelmi jogkörében eljáró Pest Vármegyei Főügyészség a peres eljárás elkerülése és a jogsértések mielőbbi megszüntetése érdekébe felhívta az érintett magánegészségügyi szolgáltatókat arra, hogy módosítsák a fogyasztókkal való szerződéskötéshez használt általános szerződési feltételeiket. A vállalkozások az ügyészi felhívásnak eleget tettek, ezért perindításra nem került sor.

egészségügy

szerződés

magánszolgáltató

pest vármegyei főügyészség

×