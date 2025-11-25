ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 25. kedd
Female doctor filling up medical form on clipboard closeup. Healthcare, insurance and medicine concept.
Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

Ellenőrzések és nyilvános árlisták: ellenlépés a magánegészségügy trükközőivel szemben

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

Magánegészségügyi szakmai koordinációs testület alakult a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Magyar Biztosítók Szövetsége és a Vállalkozók Országos Szövetsége Egészségügyi Tagozatának részvételével. Palóc André, a Nemzetgazdasági Tárca szóvivője az InfoRádiónak azt mondta: a cél, hogy olyan magánegészségügyi rendszer jöjjön létre, amelyben a betegek jogai és biztonsága az elsődleges szempont, ennek érdekében pedig akár jogszabály-módosításra is sor kerülhet.

A legfontosabb cél, hogy a magánegészségügy szolgáltatásait igénybe vevők fogyasztóvédelmi jogai érvényre jussanak - fogalmazta meg a célokat a Nemzetgazdasági Tárca szóvivője.

Palóc André szerint „gondolhatunk például annak biztosítására, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) például egységes legyen adatszolgáltatás, vagy átláthatók legyenek az árlisták”.

Mint mondta: ahogy megjelent egyre több magánegészségügyi szolgáltató, egyre több csalás, tisztességtelen, megtévesztő kereskedelmi gyakorlat is sajnos megjelent, ezért fontos a terület átláthatósága.

A szóvivő arról is beszélt, hogy „zajlik egy jogszabály-módosítás szakmai előkészítése, de az is már látható, hogy

bizonyos ellenőrzések megjelenése sokszor önmagában elősegíti az átláthatóságot és meghozza a betegjogi garanciák erősödését.

Ebből a szempontból együttműködést és nyitottságot tapasztal a minisztérium a VOSZ Egészségügyi Tagozata részéről éppúgy, mint például a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részéről.”

A minőségi munkát végző és tisztességesen dolgozó piaci szereplőknek is az az érdeke, hogy a csalárd módon működő trükközőket meg tudjuk állítani, ebben közös céljaink vannak – hangsúlyozta Palóc André.

Mint mondta: az EESZT-re vonatkozóan dolgozik egy csapat, hogy előkészítse a jogszabályi keretrendszert, nekünk az a legfontosabb, hogy a betegjogok minél inkább biztosítva legyenek, és minél inkább egyszerű legyen az ügyintézés.

Várható-e árszabályozás? Lehet szó valamiféle maximált árról, tehát például egy kontrollvizsgálat ára ne lehessen 50 ezer forint?

Erre a felvetésre a szóvivő elmondta: „nekünk az a célunk, hogy egységes és nyilvános árlisták legyenek, világos és betartható szerződési feltételekkel. Egyelőre nem árszabályozásról beszélünk, ilyesmik nincsenek terítéken, arról van szó, hogy ne lehessenek bújtatott költségek, amik csak menet közben derülnek ki. Mindenki pontosan tudja, hogy amikor elmegy egy vizsgálatra egy magánegészségügyi szolgáltatóhoz, akkor mennyit fog fizetni a folyamat végén.”

fogyasztóvédelem

egészségügy

betegek adatai

magánegészségügy

