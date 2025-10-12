Születésnapján hunyt el a magyarországi román politikus

Kreszta Traján 1947-ben született Battonyán. Pályafutása során kiemelkedő szerepet vállalt a román közösség érdekeinek képviseletében.

Román nemzetiségi képviselet: 2014-től haláláig a budapesti Parlamentben képviselte a román nemzetiséget, ahol tagja volt a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának és alelnöke a Közoktatási, Kulturális és Egyházi Albizottságnak. Emellett részt vett a Parlament Európai Ügyek Állandó Bizottságának munkájában is.

Önkormányzati vezetés: 1999 és 2014 között 15 éven keresztül vezette az MROÖ-t elnökként. 2002-től Battonya alpolgármesteri pozícióját is betöltötte.

Kulturális munka: A rendszerváltás idején alapítója volt a battonyai román nemzetiségi egyesületnek, amelynek célja a román anyanyelv, kultúra és hagyományok megőrzése volt. Később a Magyarországi Románok Kulturális Szövetségének elnökségében is tevékenykedett. Hozzájárult a magyarországi román oktatási és kulturális infrastruktúra fejlesztéséhez.

Munkásságát több díjjal és elismeréssel jutalmazták.

2015-ben „A magyarországi románokért” díjat, 2017-ben a „Nemzetiségekért Díjat” és a „Békés Megyéért – Nemzetiségi Díjat” vehette át,

Battonya városa pedig 2018-ban díszpolgári címmel tüntette ki.

Alapítója és elnöke volt az „Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesületnek.