ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.03
usd:
338.14
bux:
101386.48
2025. október 9. csütörtök Dénes
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) az Adaptive Hussars 25 hadgyakorlat egyik mozzanatán a Mezõkövesdi Klementina - volt katonai - Repülõtéren 2025. október 9-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor hadgyakorlaton vett részt

Infostart / MTI

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina – volt katonai – Repülőtéren részt vett az „Adaptive Hussars 25” hadgyakorlat egyik mozzanatán – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be.

Mezõkövesd, 2025. október 9. A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) az
Mezõkövesd, 2025. október 9. A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatán a Mezõkövesdi Klementina - volt katonai - Repülõtéren 2025. október 9-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Mezõkövesd, 2025. október 9. A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j, háttal) az
Mezõkövesd, 2025. október 9. A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j, háttal) az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatán a Mezõkövesdi Klementina - volt katonai - Repülõtéren 2025. október 9-én. Szemben Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (b) és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar fõnöke. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor hadgyakorlaton vett részt

orbán viktor

honvédség

mezőkövesd

hadgyakorlat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így lesz Izrael és a Hamász is győztes – Szalai Máté az új alkuról

Így lesz Izrael és a Hamász is győztes – Szalai Máté az új alkuról

Izrael és az iszlamista Hamász megállapodott Egyiptomban a gázai békeegyezmény első szakaszáról – jelentette be az amerikai elnök. Sok részlet még nem ismert, de Donald Trump szerint a túszokat várhatóan hétfőig engedik szabadon, Izrael pedig visszavonja csapatait és 2 ezer palesztin foglyot szabadon bocsájt.
 

Izraeli béketárgyalások: az első lépés biztató, de két tűzszünet kútba esett már – figyelmeztet a szakértő

Itt a vége a gázai háborúnak? Donald Trump óriási bejelentést tett egy egyezségről

Tarr Béla: a Krasznahorkai-Nobel az összes eddigi kitüntetés megérdemelt koronája

Tarr Béla: a Krasznahorkai-Nobel az összes eddigi kitüntetés megérdemelt koronája

 

Tekintélyes összeget kap a Nobel-díj mellé Krasznahorkai László

Az operavilág azonnal reagált: a Valuska három alkalommal újra a színen

„Föld fölötti lebegés van” – Krasznahorkai László Nobel-díjáról a szerkesztője

Krasznahorkai László Nobel-díja: "Egészen elképesztő! Fantasztikus!"

"Eljön az idő, amikor a mesterséges intelligencia megírja a következő Krasznahorkai-regényt"

Az apokalipszis magyar mestere - Krasznahorkai László Nobel-díja

Orbán Viktor, Karácsony Gergely és az egész ország Krasznahorkai László Nobel-díját ünnepli

Halottaktól Churchillig, Afrikától Bob Dylanen át Krasznahorkai Lászlóig - Az irodalmi Nobel cirkalmas története

VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Riasztó veszélyre világít rá a volt Google-vezér: mi van, ha valaki megtanítja az AI-nak, hogy kell megölni valakit?

Riasztó veszélyre világít rá a volt Google-vezér: mi van, ha valaki megtanítja az AI-nak, hogy kell megölni valakit?

Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója figyelmeztetett a mesterséges intelligencia veszélyeire és arra, hogy a technológia mennyire könnyen feltörhető - írta meg a CNBC. Schmidt egyébként összességében pozitívan tekint az AI fejlődésére és hatalmas potenciált lát benne.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eszement pénzeket visznek haza a világ legjobb hokisai: itt a friss kereseti lista

Eszement pénzeket visznek haza a világ legjobb hokisai: itt a friss kereseti lista

Auston Matthews a második egymást követő évben is a legjobban fizetett NHL-játékos, de a Maple Leafs csillaga hamarosan elveszítheti vezető pozícióját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli cabinet due to discuss Gaza plan that would bring ceasefire and hostage release

Israeli cabinet due to discuss Gaza plan that would bring ceasefire and hostage release

Donald Trump says the Israeli hostages could be released on "Monday or Tuesday", and that the process is complicated: "They are in places you don't want to be."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 9. 19:23
Vett ilyet a Müllerben? Meg ne egye!
2025. október 9. 19:12
Egy újabb ember tűnt el a Pilisben, már hat napja nem találják
×
×
×
×