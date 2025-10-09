Orbán Viktor hadgyakorlaton vett részt

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina – volt katonai – Repülőtéren részt vett az „Adaptive Hussars 25” hadgyakorlat egyik mozzanatán – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be.
Izrael és az iszlamista Hamász megállapodott Egyiptomban a gázai békeegyezmény első szakaszáról – jelentette be az amerikai elnök. Sok részlet még nem ismert, de Donald Trump szerint a túszokat várhatóan hétfőig engedik szabadon, Izrael pedig visszavonja csapatait és 2 ezer palesztin foglyot szabadon bocsájt.
Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója figyelmeztetett a mesterséges intelligencia veszélyeire és arra, hogy a technológia mennyire könnyen feltörhető - írta meg a CNBC. Schmidt egyébként összességében pozitívan tekint az AI fejlődésére és hatalmas potenciált lát benne.