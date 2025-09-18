Több mint ötvenmilliárd forintért eladták a Belügyminisztérium épületét

Egy meg nem nevezett vevő 50,7 milliárd forintért megvásárolta a magyar államtól a Duna-parti Széchenyi téren található épületegyüttest, amelyet eddig a Belügyminisztérium használt – írja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) tájékoztatása alapján az mfor.hu.

Az ingatlanra szeptember 15-e és 17-e között lehetett licitálni azzal a kitétellel, hogy az új tulajdonosnak előre ki kell fizetni 12,7 milliárd forint biztosítékot. A három napig tartó licitálási időszak alatt egy ajánlat érkezett, és végül hárommillió forinttal az eredeti ár alatt kelt el az épülettömb.

Az ingatlan alapterülete 41 ezer négyzetméter, az épület pedig tízszintes, amivel az egyik legnagyobb egybefüggő belvárosi épülettömbnek számít. Az új tulajdonos ugyanakkor nem veheti azonnal birtokba, mert a Belügyminisztérium 2400 négyzetméternyi területre még igényt tart egy ideig. A birtokátruházás végső határideje 2026. január 15-e. Az épületet 2025. december 31-ig a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság üzemelteti.

Azt egyelőre nem tudni, ki vette meg az épületegyüttest, de az MNV a kiírásban külön felhívja a figyelmet, hogy az „épület jelenleg irodai célra, elhelyezési feladatra kiválóan alkalmas, ugyanakkor exkluzív kialakítása és elhelyezkedése miatt kiemelt célokra is felhasználható”.