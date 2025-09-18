ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.24
usd:
330.52
bux:
99903.11
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Wikimedia/VinceB

Több mint ötvenmilliárd forintért eladták a Belügyminisztérium épületét

Infostart

Egyetlen ajánlat érkezett az épülettömbre, a vevő egyelőre ismeretlen.

Egy meg nem nevezett vevő 50,7 milliárd forintért megvásárolta a magyar államtól a Duna-parti Széchenyi téren található épületegyüttest, amelyet eddig a Belügyminisztérium használt – írja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) tájékoztatása alapján az mfor.hu.

Az ingatlanra szeptember 15-e és 17-e között lehetett licitálni azzal a kitétellel, hogy az új tulajdonosnak előre ki kell fizetni 12,7 milliárd forint biztosítékot. A három napig tartó licitálási időszak alatt egy ajánlat érkezett, és végül hárommillió forinttal az eredeti ár alatt kelt el az épülettömb.

Az ingatlan alapterülete 41 ezer négyzetméter, az épület pedig tízszintes, amivel az egyik legnagyobb egybefüggő belvárosi épülettömbnek számít. Az új tulajdonos ugyanakkor nem veheti azonnal birtokba, mert a Belügyminisztérium 2400 négyzetméternyi területre még igényt tart egy ideig. A birtokátruházás végső határideje 2026. január 15-e. Az épületet 2025. december 31-ig a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság üzemelteti.

Azt egyelőre nem tudni, ki vette meg az épületegyüttest, de az MNV a kiírásban külön felhívja a figyelmet, hogy az „épület jelenleg irodai célra, elhelyezési feladatra kiválóan alkalmas, ugyanakkor exkluzív kialakítása és elhelyezkedése miatt kiemelt célokra is felhasználható”.

Kezdőlap    Belföld    Több mint ötvenmilliárd forintért eladták a Belügyminisztérium épületét

épület

állam

belügyminisztérium

eladás

magyar nemzeti vagyonkezelő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Deutsch Tamás: Városliget színvonalú közpark épül a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja körül

Deutsch Tamás: Városliget színvonalú közpark épül a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja körül
A jövő év első hónapjaiban megnyílik a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja – jelentette be Deutsch Tamás, az MTK elnöke. A fideszes európai parlamenti képviselő az InfoRádiónak beszélt arról is, hogy bár nagyon fontos, hogy a korábban Sorsok Háza néven megépült létesítmény végre megteljen élettel, számos további fejlesztést is megvalósítanak.
Dobrowiecki Péter: a NATO az egyetlen garancia, a közös uniós haderőt Varsó elutasítja

Dobrowiecki Péter: a NATO az egyetlen garancia, a közös uniós haderőt Varsó elutasítja

Bár a lengyel politika semmiképpen nem lett megértőbb Oroszországgal szemben, Ukrajna megítélése jelentősen megváltozott Lengyelországban – mondta Dobrowiecki Péter, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában. A Lengyelország-szakértő beszélt az orosz dróntámadás következményeiről, Varsó megosztottságáról és az amerikai kapcsolatrendszer előnyeiről is.
 

11 ezer bevetés: az oroszok szörnyű vegyi háborút folytatnak Ukrajna szerint

Volodimir Zelenszkij elárulta, mi lesz a legújabb amerikai fegyvercsomagban

Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött a Fed - Mit csinálnak a piacok?

Döntött a Fed - Mit csinálnak a piacok?

Tegnap idén első alkalommal csökkentette a kamatokat a Fed, a lépés hatására pedig máris reagálnak a tőzsdék. Ázsiában többnyire esést láthattunk, Európában pedig emelkednek a tőzsdék. Nagy napja van az Intelnek is, a vállalat részvényei több mint 30 százalékot ugrottak az amerikai nyitás előtt, miután az Nvidia 5 milliárd dollárt fog befektetni a vállalatban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a magyar ingatlanmilliárdos: komoly fejlesztéseket hozhat az Otthon Start Magyarországon

Megszólalt a magyar ingatlanmilliárdos: komoly fejlesztéseket hozhat az Otthon Start Magyarországon

Jellinek Dániel: Az Otthon Start program jelentős lendületet adott a hazai ingatlanpiacnak, miközben a vásárlói igények a fenntarthatóság és energiahatékonyság irányába tolódnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer and Trump holding press conference at end of state visit - watch and follow live

Starmer and Trump holding press conference at end of state visit - watch and follow live

Trump says he's "tremendously thankful for the wonderful hospitality" and praises the "enduring connection" between the US and UK.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 18. 16:41
Valakik nagyon örülnek a mostani időjárásnak
2025. szeptember 18. 16:17
Ócska trükkel verte át a megrendelőket a szerelő
×
×
×
×