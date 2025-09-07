Halálos baleset az M43-as autópályán, egy német állampolgár hunyt el

Csordás Zsanett főhadnagy elmondta, hogy szombaton 18 óra körül egy műszaki hibás autó vesztegelt a leállósávban. A járműben egy német állampolgár ült. Segítségnyújtásra megállt mellette a külső sávban egy mikrobusz, amelyet egy román férfi vezetett.

Eközben hátulról - figyelmetlenségből - beléjük szaladt egy személygépkocsi, amelyben szintén két román állampolgár ült. Járművük meglökte a mikrobuszt, amely így elütötte a két, a gépjárműből kiszálló sofőröket.

A német gépkocsivezető meghalt, a mikrobusz sofőrje súlyos sérülést szenvedett. A román személyautó vezetője könnyebben, utasa súlyosan megsérült - közölte a sajtóreferens.