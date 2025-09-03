ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.36
usd:
336.89
bux:
103127.6
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Életet mentettek a rendőrök – egy percen múlt a tragédia

Infostart

Ha a riasztott rendőrök nem érnek időben a vasúti sínekhez, a rajtuk fekvő ember biztosan meghalt volna.

Augusztus 31-én délután érkezett a bejelentés: Tatabánya belterületén, az 1-es számú vasúti fővonal egyik sínpárján egy ember fekszik – írja beszámolójában a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A Komárom-Esztergom Vármegyei Tevékenység-irányítási Központ munkatársa azonnal a helyszínre irányította a legközelebbi járőröket.

A rendőrök a sínekhez rohantak, és a bejelentés sajnos igaznak bizonyult: egy férfi feküdt a vágányon. Nem tétováztak: a lehető leggyorsabban lehúzták őt a sínekről. Még pont időben, mivel

alig egy perc elteltével egy vonat haladt át teljes sebességgel azon a pályaszakaszon, ahol a férfit megtalálták.

A tatabányai egyenruhások a kétségbeesett embert átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik gondoskodtak róla, hogy megkapja a szükséges ellátást.

Az életmentésekben közreműködő munkatársainkat – Korpás Rebeka és Kincses Krisztián r. őrmestereket – Boross Zoltán László r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány elismerésben részesítette.

Kezdőlap    Belföld    Életet mentettek a rendőrök – egy percen múlt a tragédia

rendőrség

tatabánya

vasút

életmentés

sín

járőr

komárom-esztergom vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kína eddigi legnagyobb katonai parádéjával üzent a Nyugatnak

Kína eddigi legnagyobb katonai parádéjával üzent a Nyugatnak

Mao-zubbonyban és a Nyugaton csak a „felfordulás tengelyének” nevezett országok vezetőinek körében ünnepelte meg Hszi Csin-ping kínai elnök a militarista Japán felett aratott II. világháborús győzelem 80. évfordulóját. A katonai parádén bemutatták az eddig együtt nem látott, legmodernebb kínai fegyvereket.
 

Szijjártó Péter: egy jó kínai–amerikai viszonyban vagyunk érdekeltek

Vlagyimir Putyin elmondta, mit tettek az észak-koreai különleges erők az oroszok oldalán

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt mondta, „nagyon csalódott” Vlagyimir Putyin orosz államfőben, az Egyesült Államok pedig tenni fog annak érdekében, hogy ne haljanak meg emberek. Az amerikai elnök azt is kijelentette, nem aggódik az Oroszország és Kína közötti szoros kapcsolat miatt. Szerdára virradóra ismét kiterjedt orosz dróntámadás érte Ukrajnát, elsősorban az ország középső és nyugati területeit, köztük Kijevet. A támadás miatt a lengyel légierő vadászgépeit is riasztották. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel. Putyin részt vett a Kína Japán felett aratott második világháborús győzelmét ünneplő pekingi ünnepségen és katonai parádén. Az orosz elnök Hszi Csin-ping kínai államfő és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor oldalán jelent meg a kínai fővárosban, majd kétoldalú tárgyalásokat folytatott utóbbival.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lassan vége a bezárásnak: újra nyit a kedvelt vidéki fürdő - mutatjuk, milyen extrákkal várnak

Lassan vége a bezárásnak: újra nyit a kedvelt vidéki fürdő - mutatjuk, milyen extrákkal várnak

Idén augusztus 25. és szeptember 5. között pihen a Kecskeméti Fürdő: a kötelező éves karbantartás miatt a medencék zárva tartanak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China's Xi steals the limelight in a defiant push against US-led world order

China's Xi steals the limelight in a defiant push against US-led world order

President Xi shows off his power and influence in an open challenge to US supremacy and the world order.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 17:27
Csak a buszok negyede van teljesen rendben Budapesten
2025. szeptember 3. 16:52
Megemelték a Flórián téri felüljárót – képek
×
×
×
×