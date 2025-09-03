Életet mentettek a rendőrök – egy percen múlt a tragédia

Augusztus 31-én délután érkezett a bejelentés: Tatabánya belterületén, az 1-es számú vasúti fővonal egyik sínpárján egy ember fekszik – írja beszámolójában a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A Komárom-Esztergom Vármegyei Tevékenység-irányítási Központ munkatársa azonnal a helyszínre irányította a legközelebbi járőröket.

A rendőrök a sínekhez rohantak, és a bejelentés sajnos igaznak bizonyult: egy férfi feküdt a vágányon. Nem tétováztak: a lehető leggyorsabban lehúzták őt a sínekről. Még pont időben, mivel

alig egy perc elteltével egy vonat haladt át teljes sebességgel azon a pályaszakaszon, ahol a férfit megtalálták.

A tatabányai egyenruhások a kétségbeesett embert átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik gondoskodtak róla, hogy megkapja a szükséges ellátást.

Az életmentésekben közreműködő munkatársainkat – Korpás Rebeka és Kincses Krisztián r. őrmestereket – Boross Zoltán László r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány elismerésben részesítette.