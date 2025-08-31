Óvatosan most a Balaton környékén

A bőgési időszakban a vadászterületeken fokozott vadászati tevékenység folyik.

A vadászterületek nyugalmának biztosítása és a balesetek megelőzése érdekében kérik a lakosságot és az erdőlátogatókat, hogy: a Balatonfüredi és Bakonybéli Erdészet által kezelt területeken 2025. szeptember 1. és szeptember 30. között naponta a 9.00–16.00 órai időszakra, a Farkasgyepűi, Devecseri, Pápai,és Bakonyszentlászlói Erdészet által kezelt területeken 2025. szeptember 1. és október 30. között naponta a 9.00–16.00 órai időszakra tervezzék az erdőterületek látogatását – idézi a hirbalaton.hu a bejegyzést.

Kérik továbbá, hogy túráik, kirándulásaik során csak a kijelölt turistaútvonalakat használják!