Furcsa rendkívüli ülés az Országgyűlésben – "Nem velünk szúrnak ki"

Az ellenzék a devizahiteles szerződések felülvizsgálatáról, az iskolakezdési támogatás kiterjesztéséről, a gyermekek digitális védelméről és a végrehajtási rendszer reformjáról szóló indítványokat szerette volna megvitatni a parlamentben. Napirend előtt Jámbor András, a Párbeszéd országgyűlési képviselője sérelmezte, hogy a kormánypárti frakciók tagjai nem jelentek meg a rendkívüli ülésen. "Hol van a 135 bátor ember?" – tette fel a kérdést.

"Nem velünk szúrnak ki ebben a pillanatban, ha nem azokkal az emberekkel szúrnak ki, akik az Európai Unió Bíróságának devizahiteles döntése óta várnak valami megoldásra. Azokkal az emberekkel szúrnak ki, akiknek levonják a fizetését nap mint nap, akiket a kilakoltatás réme fenyeget" – fogalmazott.

Szerinte napjainkban két Magyarország létezik: az egyik "Hatvanpusztán van, ahol zebrán lovagolva a miniszterelnök különböző digitális polgári köröket alapít, olyan dolgokkal foglalkozik, amiknek semmi köze nincsen a magyar valósághoz", és nem szolgálják az emberek jólétét, míg a másik oldalon vannak azok, akik szeretnének normálisan és egy kicsit jobban élni.

A Mi Hazánk frakcióvezetője, Toroczkai László az úgynevezett végrehajtói maffiáról beszélt.

"Egy egész ipari méretű üzletág épült arra, hogy kifosszák a magyarokat ebben az országban. Ez olyan jellegű sorskérdés, ami pártok felett áll. Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor Magyarországnak nincs jövője, és nemcsak igazságot kell tenni, hanem kárpótolni, kártalanítani kell magyarok százezreit" – közölte.

A Jobbikos Z. Kárpát Dániel ott folytatta, ahol Toroczkai László abbahagyta: "Gyerekek, beteg emberek és olyan honfitársaink estek áldozatul, akiknek szó szerint az élete is ráment". Szerinte a kormány nemcsak vitára nem áll ki, de távol tartja magától a megoldásról szóló diskurzust is, eközben azonban minden nap kilakoltatások tucatjait és végrehajtások százait hajthatják végre.

Az MSZP-s Komjáthi Imre felsorolta, hogy mit akarnak a szocialisták: "Kevesebb szegényt és kevesebb gazdagot akarunk, elvetjük a kormány, a Fidesz adóit, az állandó harcaikat az Európai Unióval és a kérdéseket megfogalmazó sajtóval". Közölte, a félig üres üléstermen végignézve azokat is megérti, akik mindenre és mindenkire nemet mondanak; érti azt a csalódottságot és dühöt, ami már elveket és programokat sem néz, csak "azt látja itt, hogy ebből elég volt".

A DK-s Arató Gergely jogszabályalkotást sürgetett.

"Most azonnal kell devizahiteles kárpótlási törvényt alkotni. Most azonnal kell törvényben kimondani azt, amit az Európai Unió Bírósága már egyértelműen kimondott, hogy a devizahitelek érvénytelenek, a tőkén felüli összeg visszajár a devizahiteleseknek, hogy kártérítés és kárpótlás jár a devizahiteleseknek azokért a károkért, amelyeket okoztak nekik a bankok, amiket okozott nekik ez a rendszer" – hangoztatta.

A napirendi javaslatra 3 tartózkodás mellett 41 igen szavazat érkezett, így az ülést vezető Latorcai János megállapította az Országgyűlés határozatképtelenségét, és a hétfői ülést a napirend előtti felszólalásokat követően lezárta.

A parlament következő ülését a házbizottság ajánlása szerint fogják majd összehívni.