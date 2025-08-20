ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.62
usd:
338.94
bux:
0
2025. augusztus 20. szerda István
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Sulyok Tamás köztársasági elnök és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke (b-j) a Szent István-napi állami ünnepségen tartott zászlófelvonáson a budapesti Kossuth téren 2025. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Sulyok Tamás: a szuverén magyar államiságot ünnepeljük

Infostart / MTI

Augusztus 20-a a szuverén magyar államiság ünnepe, egy ezredévi magyar élet origója - mondta a köztársasági elnök a nemzeti ünnepen tartott katonai tisztavatáson szerdán a budapesti Kossuth téren.

Sulyok Tamás kiemelte, Szent István király máig ható döntéseivel a magyar jövőt határozta meg végérvényesen kijelölve a magyarság útját, valamint biztosítva a magyar nemzet megmaradását.

"Szent István nemcsak helyet biztosított számunkra az akkori európai népek sorában, hanem visszavonhatatlanul hozzákapcsolta a magyarságot Európához. A magyart kultúrájával együtt európaivá tette. És fordítva, Európát gazdagította és fűszerezte a magyarsággal és annak sajátosságaival. Ezt jelenti az európaiság pillére" - fogalmazott az államfő.

Szent István azonban népét nem beolvasztotta a nyugati érték- és érdekkörbe, hanem hozzáadta. Állama szuverenitását nem máshoz mérte, hanem önmaga jogán. Európai uralkodóvá vált ugyan, de magyar királyként. Ez a magyar szuverenitás pillére - mondta Sulyok Tamás.

A köztársasági elnök szerint a magyarság keresztény pilléren is áll, hiszen Szent István Magyarországot a keresztény Európához kapcsolta, ahhoz a keresztény hithez és keresztény értékrendszerhez, amely "hősöket és szenteket fakasztott a magyar népből", "ihletőjévé vált gondolkodásmódunknak és alkotóerőnknek".

Szent István felismerte továbbá, hogy minden maradandó a törvényességen áll, és a független állam ismérve az önálló törvényalkotás, és ez adja a jog pillérét - hangsúlyozta az államfő.

Sulyok Tamás kijelentette, Magyarország keresztény értékekkel felvértezett szuverén, európai jogállam, amely nagylelkű, szabad emberek otthona, akiknek közös a sorsuk.

Ugyanakkor "hazánk otthona azon magyaroknak is, akik távol élnek tőle, hiszen sorsközösségünk minden magyart egybefog" - tette hozzá.

"Szent István királytól stabil pilléreken álló hazát kaptunk örökül. Ez az örökség tartott meg minket több mint ezer éven át. Ma is ebből az örökségből élünk. Ehhez teszi hozzá századok óta minden magyar a saját művét" - hangoztatta Sulyok Tamás.

A köztársasági elnök a honvédtisztekhez szólva azt mondta, a haza békéje, a magyar állam biztonsága a honvéd hűségén áll, az otthont, a másik embert, a kultúrát és értékeket a magyarok szabadon vállalt hűsége, szolgálata és áldozata tartja meg és tartja fenn.

Kezdőlap    Belföld    Sulyok Tamás: a szuverén magyar államiságot ünnepeljük

nemzeti ünnep

tisztavatás

sulyok tamás

augusztus 20

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rubicon Intézet: óriásit változott az augusztus 20-i ünnep

Rubicon Intézet: óriásit változott az augusztus 20-i ünnep

Magyarország születésnapját, de az államalapítást, az új kenyeret, sőt az alkotmányt is ünnepeltük már augusztus 20-án, amely mára Magyarország legjelentősebb állami ünnepévé vált. Az elmúlt századokban viszonylag kevés változáson mentek keresztül a megemlékezések, de 1945 és 1989 között folyamatosan újraértelmezte a hatalom az ünnep jelentőségét – mondta el Tóth Judit, a Rubicon Intézet tudományos munkatársa az InfoRádióban.
 

Olyan attrakció készül a fővárosban, ami az agglomerációból is látható lesz

Ők kaptak érdemkereszt kitüntetést

A tűzijátékok kilövik a hazai turizmust is

Lezárások és terelések a fővárosi tűzijáték miatt

Eldőlt, milyen idő lesz az augusztus 20-i ünnepnapon és a tűzijáték idején

Beindult Budapesten az operatív törzs

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos gondokkal küzd az orosz gazdaság – Ez hozhat fordulatot a háborúban?

Súlyos gondokkal küzd az orosz gazdaság – Ez hozhat fordulatot a háborúban?

Az ősz felé haladva Oroszország pénzügyi tartalékai fogynak, az energiabevételei csökkennek, és egyre súlyosabb hiány alakult ki a munkaerő és az importált technológia terén. Vlagyimir Putyin háborúja és a nyugati szankciók hatásai lassan, de biztosan éreztetik hatásukat a gazdasági növekedés és az árstabilitás terén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?

Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?

Szerdán napközben még napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, de a délutáni óráktól nyugat, délnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kremlin plays down Zelensky talks as Trump warns Putin may not want to make deal

Kremlin plays down Zelensky talks as Trump warns Putin may not want to make deal

The US president conceded the war in Ukraine was "tough to solve" after several days of high-level talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 20. 10:31
Nagy zűr a Déli pályaudvarnál, kerüljék el a BAH-csomópontot is
2025. augusztus 20. 09:53
Rubicon Intézet: óriásit változott az augusztus 20-i ünnep
×
×
×
×