Nem semmi váró nyitotta meg kapuit a Liszt Ferenc reptéren – képek

A repülőtéri vendéglátás úttörője, a Plaza Premium Group a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren nyitotta meg a legújabb Plaza Premium Lounge-át. A váró a SkyCourt épületében helyezkedik el, közel 107 négyzetméternyi területen. A 40 férőhelyes váróban szolgáltatások széles köre várja az utasokat, beleértve különleges magazinokat, képernyős szórakoztatást és a nagyszerű magyar konyha jellegzetes ételeit a nemzetközi kínálat mellett – olvasható a bud.hu-n.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a nyolcadik váró nyitja meg kapuit az utasok előtt, a Plaza Premium azonban az első nemzetközi cég a budapesti repülőtéren, amely kifejezetten utasvárók üzemeltetésére és vendéglátásra specializálódott. A vállalat 2021-ben zsinórban ötödik éve nyerte el a világ legjobb független repülőtéri várójának járó Skytrax-díjat.

„Az első Plaza Premium Lounge megnyitása a budapesti repülőtéren nagyon izgalmas lehetőségeket kínál a Plaza Premium Group számára, mivel tovább növeljük európai jelenlétünket. A bizalom erősödik, az utasszámok ismét látványos növekedést mutatnak, és a Plaza Premium Group törekvései, hogy világszínvonalú repülőtéri vendéglátó szolgáltatásait és létesítményeit kiterjessze Európában, jó úton haladnak – nyilatkozta Jonathan Song, a Plaza Premium Group globális üzletfejlesztési igazgatója. – Alig várjuk, hogy a következő hónapokban több európai repülőtéren is elérhetővé tegyük díjnyertes, kategóriájában legjobb vendéglátó szolgáltatásainkat, beleértve az Airport Lounge, Airport Meet & Greet, In-Terminal Airport Hotel, Airport Dining és további prémium repülőtéri szolgáltatásainkat.” Budapest Airport/Baranyi Róbert

A repülőtéren való tartózkodás és várakozás az utazási élmény fontos része. A Budapest Airport ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy ehhez kellemes és nyugodt környezetet biztosítson azok számára, akik prémium szolgáltatásokra tartanak igényt – olvasható.

Chris Dinsdale, a Budapest Airport Zrt. vezérigazgatója elmondta: „Minden nap elkötelezetten dolgozunk azért, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a Magyarországra érkező és innen induló utasok számára az ország méltó kapuja legyen. Az utóbbi években légitársasági partnereinkkel együtt Magyarország és Budapest turisztikai fejlődésének egyik kulcsszereplőjévé váltunk. Elsődleges célunk, hogy ezt a szerepet megőrizve és megerősítve folyamatosan emeljük szolgáltatásaink minőségét, és ezzel együtt utasaink elégedettségét.” Hozzátette: „Ennek egyik fontos lépése a Plaza Premium Group várójának megnyitása, amelynek prémium szolgáltatásai között minden vendég megtalálja a számára szimpatikus kikapcsolódási formát, és kellemesen töltheti a repülőtéri várakozás perceit.”

A koronavírus-járvány miatt a Budapest Airport és a Plaza Premium a váróban kiemelt figyelmet fordít arra, hogy higiénikus és biztonságos környezetet biztosítsanak minden utas számára. A Plaza Premium Lounge We Care For Your Wellbeing programja a budapesti repülőtéri intézkedésekkel összhangban segíti a privátszféra és a távolság megtartását, egymástól nagyobb távolságra elhelyezett, kényelmes ülőhelyekkel. Emellett érintésmentes kézfertőtlenítőket helyeztek ki, folyamatosan fertőtlenítik a váró területét és tisztítják a levegőt, valamint a váró minden munkatársa szigorú fertőtlenítési eljárásokat követ, és mindig maszkot visel – zárul a közlemény.

Nyitókép: Budapest Airport/Baranyi Róbert