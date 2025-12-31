Életveszély: az M0-son razziáztak a rendőrök, 2 milliónyi bírságot szabtak ki – videó

A szigetszentmiklósi rendőrök az M0-s csepeli pihenőjében tartottak közlekedésbiztonsági akciót, amelynek során nyolc járműszerelvényt vizsgáltak meg alaposan. Hat esetben derült ki, hogy túlsúlyos volt a rakomány – olvasható a Pest vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A legkiemelkedőbb esetben egy külföldi teherautós több, mint 1 tonna túlsúllyal járta a magyar utakat. A rendőrség szerint ez több szempontból is nagyon veszélyes, ugyanis hirtelen fékezés esetén jelentősen megnehezíti a megállást, valamint ha rosszabb állapotban vannak a jármű abroncsai kritikus esetben akár defektet is okozhat, ami egy autópályán tragédiához vezethet.

Az ellenőrzések során az egyenruhások összesen mintegy 2 millió forint értékben szabtak ki közigazgatási bírságot, valamint 52 ezer forint értékben helyszíni bírságot.

Mint a számok is mutatják a 8 ellenőrzöttből mindössze 2 esetben nem találtak szabálytalanságot…