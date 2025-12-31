ARÉNA - PODCASTOK
Details with the red and blue lights siren on top of a police car
Nyitókép: CatEyePerspective/Getty Images

Életveszély: az M0-son razziáztak a rendőrök, 2 milliónyi bírságot szabtak ki – videó

Infostart

Több ellenőrzést is tartottak a rendőrök az M0-son az elmúlt napokban. A csepeli pihenőben sorra bírságolták a szabálytalankodókat.

A szigetszentmiklósi rendőrök az M0-s csepeli pihenőjében tartottak közlekedésbiztonsági akciót, amelynek során nyolc járműszerelvényt vizsgáltak meg alaposan. Hat esetben derült ki, hogy túlsúlyos volt a rakomány – olvasható a Pest vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A legkiemelkedőbb esetben egy külföldi teherautós több, mint 1 tonna túlsúllyal járta a magyar utakat. A rendőrség szerint ez több szempontból is nagyon veszélyes, ugyanis hirtelen fékezés esetén jelentősen megnehezíti a megállást, valamint ha rosszabb állapotban vannak a jármű abroncsai kritikus esetben akár defektet is okozhat, ami egy autópályán tragédiához vezethet.

Az ellenőrzések során az egyenruhások összesen mintegy 2 millió forint értékben szabtak ki közigazgatási bírságot, valamint 52 ezer forint értékben helyszíni bírságot.

Mint a számok is mutatják a 8 ellenőrzöttből mindössze 2 esetben nem találtak szabálytalanságot…

"Egész Európát eléri" - hadrendbe állt az orosz hiperszonikus rakéta

