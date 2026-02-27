Nem lesz több csúszós kifogás – szigor a magyar utakon, komoly bírságokkal

Az új szabályozás célja, hogy a mezőgazdasági munkák idején ne váljanak csúszóssá és balesetveszélyessé az utak a sárfelhordás miatt. A gépkezelőknek a szilárd burkolatú útra hajtás előtt kötelező eltávolítaniuk minden szennyeződést a járműről. A mulasztás a korábbinál súlyosabb jogi következményeket von maga után – írja a helo.hu.

Szintén fontos, hogy ez már nemcsak a kerekekre vonatkozik: a vázszerkezetnek és a munkagépeknek (eke, tárcsa stb.) is tisztának kell lenniük, hiszen a rázkódástól menet közben lehulló sár ugyanolyan veszélyforrás. Amennyiben a tisztítás nem tökéletes, a gépkezelőnek cselekednie kell: az azonnali takarításon túl, ha marad szennyeződés, mindkét irányból „Veszélyes úttest” vagy „Sárfelhordás” kiegészítő táblát kell kihelyeznie, illetve komolyabb szennyeződés esetén tájékoztatnia kell a közútkezelőt is.

Aki elmulasztja a takarítást, az súlyos anyagi következményekkel számolhat. A tervezett bírságtételek:

helyszínen 30 000–65 000 forint;

balesetveszély vagy lakossági bejelentés esetén 150 000-300 000 forint (közigazgatási bírság);

extra költségként a közútkezelő kiszámlázhatja a gépi takarítás díját, ami óránként több tízezer forintos tétel.

A cikk szerint a legfájdalmasabb pont a gazdák számára a baleseti felelősség átrendeződése. Ha egy autós a sárfelhordás miatt balesetet szenved, miközben nem volt kint figyelmeztető tábla, a mezőgazdasági gép üzembentartója teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Ráadásul a „gondatlan veszélyeztetés” jogi kategóriája is könnyebben alkalmazhatóvá válik, ami akár büntetőjogi következményeket is vonhat maga után.