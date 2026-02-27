ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.33
usd:
317.93
bux:
0
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Extrém közeli kép egy terepjáró mocskos, saras gumiabroncsáról.
Nyitókép: 123ducu/Getty Images

Nem lesz több csúszós kifogás – szigor a magyar utakon, komoly bírságokkal

Infostart

Vége a mutogatásnak az autósok és a gazdák között, egy szeptembertől hatályos új közlekedési szabályzat patikamérlegen méri ki a felelősséget.

Az új szabályozás célja, hogy a mezőgazdasági munkák idején ne váljanak csúszóssá és balesetveszélyessé az utak a sárfelhordás miatt. A gépkezelőknek a szilárd burkolatú útra hajtás előtt kötelező eltávolítaniuk minden szennyeződést a járműről. A mulasztás a korábbinál súlyosabb jogi következményeket von maga után – írja a helo.hu.

Szintén fontos, hogy ez már nemcsak a kerekekre vonatkozik: a vázszerkezetnek és a munkagépeknek (eke, tárcsa stb.) is tisztának kell lenniük, hiszen a rázkódástól menet közben lehulló sár ugyanolyan veszélyforrás. Amennyiben a tisztítás nem tökéletes, a gépkezelőnek cselekednie kell: az azonnali takarításon túl, ha marad szennyeződés, mindkét irányból „Veszélyes úttest” vagy „Sárfelhordás” kiegészítő táblát kell kihelyeznie, illetve komolyabb szennyeződés esetén tájékoztatnia kell a közútkezelőt is.

Aki elmulasztja a takarítást, az súlyos anyagi következményekkel számolhat. A tervezett bírságtételek:

  • helyszínen 30 000–65 000 forint;
  • balesetveszély vagy lakossági bejelentés esetén 150 000-300 000 forint (közigazgatási bírság);
  • extra költségként a közútkezelő kiszámlázhatja a gépi takarítás díját, ami óránként több tízezer forintos tétel.

A cikk szerint a legfájdalmasabb pont a gazdák számára a baleseti felelősség átrendeződése. Ha egy autós a sárfelhordás miatt balesetet szenved, miközben nem volt kint figyelmeztető tábla, a mezőgazdasági gép üzembentartója teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Ráadásul a „gondatlan veszélyeztetés” jogi kategóriája is könnyebben alkalmazhatóvá válik, ami akár büntetőjogi következményeket is vonhat maga után.

Kezdőlap    Autó    Nem lesz több csúszós kifogás – szigor a magyar utakon, komoly bírságokkal

baleset

közlekedés

szennyezés

közútkezelő

sár

munkagép

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: olajblokád alá vettek bennünket

Orbán Viktor péntek reggel: olajblokád alá vettek bennünket
A nyugatiak nem ismerik az ukránokat, elhiszik, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mond arról, hogy nem állt helyre a Barátság kőolajvezeték, erre javasolta a kormányfő, hogy induljon tényfeltáró misszió Ukrajnába, és ez az a pont, amikor a nyugatiak elkezdtek kijózanodni. Minden reggel úgy indul a napja, hogy átnézi a titkosszolgálati jelentéseket, erről is beszélt a Kossuth Rádióban péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint ezerforintos benzinár jöhet, ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték.
 

Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

Szijjártó Péter: Kijev színt vallott, politikai okok miatt blokkolják az olajszállítást

Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött az IMF: hatalmas összeghez jut Ukrajna

Döntött az IMF: hatalmas összeghez jut Ukrajna

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatótanácsa jóváhagyta Ukrajna új, 48 hónapos kiterjesztett hitelkeretét (EFF). A megállapodás mintegy 8,1 milliárd dollár összegű finanszírozást biztosít a háború sújtotta országnak egy 136,5 milliárd dolláros nemzetközi támogatási csomag részeként.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordult a trend? Látványosan megmozdult a forint reggelre

Fordult a trend? Látványosan megmozdult a forint reggelre

Erősödéssel indította a reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon, az előző szintekhez képest több kulcsfontosságú árfolyamban is javulást mutatva.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pakistan strikes Afghanistan as PM says forces ready to 'crush' Taliban

Pakistan strikes Afghanistan as PM says forces ready to 'crush' Taliban

Pakistan's defence minister declares "open war" after Afghan Taliban says it launched 'retaliatory strikes' on Pakistan on Thursday night.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 27. 05:24
Elszabadult a tempó Kőbányán – képek
2026. február 26. 10:40
Nagyot ugrik fölfelé a benzinár, itt vannak a számok
×
×