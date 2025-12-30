ARÉNA - PODCASTOK
Pumping gas at gas pump. Closeup of man pumping gasoline fuel in car at gas station. Mans hand refueling car at gas station
Nyitókép: stefanamer/Getty Images

Meghalt a mérnök, aki megoldotta az autósok dilemmáját

Infostart

Járt már úgy, hogy tankolás előtt azon stresszel a benzinkúton, az autó melyik oldalán is kell betölteni az üzemanyagot? Sokan vannak így, rajtuk segített egy mérnök, aki most elhunyt.

Meghalt James Moylan, a mérnök, aki megalkotta azt a nyilat, ami megmutatja minden sofőr számára, hogy melyik oldalon van az üzemanyagtartály a járművében – írja a The Verge alpján a 24.hu.

A férfi 80 éves volt, decemberben hunyt el.

Moylan 34 évet töltött a Ford kötelékében, és 1986 áprilisában ő találta ki a „Moylan-nyilat”.

Ez az apró jelzés segít elkerülni, hogy rossz oldalról álljunk be a benzinkúthoz. Bár egy ilyen ötlet annyira egyértelműnek tűnik, hogy azt hihetnénk, a kezdetektől ott volt a gépjárműveken, de valójában 1989-ben debütált az első két olyan autó (a Ford Escort és a Mercury Tracer), amelyek rendelkeztek ezzel az „extrával”.

