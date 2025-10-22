ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 22. szerda Előd
Defocused image of rush hour traffic on busy highway in the evening
Nyitókép: d3sign/Getty Images

Közlekedési rémálomra lehet készülni a magyar utakon

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
ELŐZMÉNYEK

Hamarosan útra kel az ország: az ősz két legforgalmasabb hétvégéjén a szokásostól eltérő kamionstopra, több autópályán pedig forgalomkorlátozásokra kell számítani.

Jelentős forgalomra kell számítani a következő napokban az autópályákon és a legfontosabb főútvonalakon – hívta fel a figyelmet az autopalyamatrica.hu videós összeállítása.

A mostani hosszú hétvége ugyanis nemcsak a programok miatt lehet zsúfolt, hanem a soron következő hétvégén esedékes mindenszentek miatt is, ugyanis akik az ország távolabbi részébe készülnek temetőlátogatásra, azok már a mostani hétvégén útnak indulhatnak.

Emiatt megnövekedhet a forgalom a főutakon és az autópályákon, bármikor kialakulhatnak torlódások, különösen az M1-es és az M7-es szakaszain. Fontos tudni, hogy idén több helyen is felújítási munkák zajlanak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni az aktuális korlátozásokról.

A szakportál hangsúlyozta, hogy a többi hosszú hétvégétől eltérően nem érvényesül az az általános tendencia, hogy csak az utolsó vagy az utolsó előtti munkanap végén és a hétvége utolsó napjának délutánján nő meg a forgalom. A településeken értelemszerűen a temetők környékén lehet számítani forgalmi dugókra, az autópályákon és a főutakon pedig jellemzően a fővárosba, illetve a nagyobb városokba vezető utak, leágazások környékén fordulhatnak elő torlódások, napszaktól függetlenül bármikor.

Több autópályán is felújítási munkák zajlanak, amelyek sávszűkítésekkel, ideiglenes sebességkorlátozásokkal és forgalomterhelésekkel járnak.

Az ősz legnagyobb beruházása az M7-esen zajló burkolatcsere és az M1-es nagyszabású bővítése, valamint az M30-as 1. szakaszának felújítása, amely az előzetes tervekkel ellentétben mégsem lesz kész október végéig.

Hangsúlyozták, aki utazást tervez, ne rutinból tegye, mert ezúttal a kamionstop is a megszokottól eltérően alakul mindkét hétvégén. Október 22-én 22 órától október 23-án 22 óráig, vagyis szerda estétől csütörtök estig tart, de a vasárnapi már a szokásos módon szombat estétől vasárnap estig.

Mivel idén mindenszentek szombatra esik, a kamionstop nem pénteken 22 órától, hanem csak szombat reggel 8-tól lép életbe és vasárnap este 10-ig tart. Az autópálya-matrica vásárlást is érdemes átgondolni, különösen annak, aki mindkét hétvégén kocsiba ül.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Autó

közlekedés

autó

forgalomkorlátozás

autópálya

temető

autópálya-matrica

kamionstop

mindenszentek

m7-es

m1-es

