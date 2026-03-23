2026. március 23. hétfő
Nyitókép: X / Policie CR

Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
Komoly biztonsági kérdéseket vet fel az a péntek tűzeset, amely a csehországi Pardubice egyik ipari területén történt.

Több ismeretlen férfi szándékosan felgyújtott egy raktárépületet, amely teljesen leégett. A támadást egy addig ismeretlen csoport, az Earthquake Faction vállalta magára.

A közösségi médiában közzétett videójukban azt állították, hogy az „izraeli hadiipar európai központját” vették célba, és palesztinbarát indítékokra hivatkoztak. A valóság azonban más képet mutat.

Mint kiderült, az érintett vállalat, az LPP Holding ugyanis nem áll kapcsolatban az izraeli hadsereggel, és nem működik együtt az Elbit Systems céggel sem, noha a támadók ezt állították. A cég szóvivője szerint egy ilyen együttműködés terve már évekkel ezelőtt meghiúsult. Ami viszont igaz, hogy a vállalat drónokat és más technológiákat szállít Ukrajnának.

Ez a körülmény már

egészen más megvilágításba helyezi a történteket. A cseh hatóságok ezért azt sem zárják ki, hogy úgynevezett „hamis zászlós” akcióról van szó

– vagyis a valódi elkövetők szándékosan félrevezető indítékot kommunikáltak. Gyanús az is, hogy a támadást magára vállaló csoport mindössze néhány órával az akció előtt hozta létre online csatornáját, és korábban semmilyen tevékenységéről nem lehetett hallani.

Szakértők szerint akár egy fiktív szervezetről is szó lehet. Jan Chartvát az extremizmuskutató az idnes hírportálnak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években Európa több országában is történtek hasonló gyújtogatások, amelyekről később kiderült: orosz kötődésű hálózatok álltak mögöttük. Ugyanakkor hangsúlyozta: jelenleg nincs egyértelmű bizonyíték arra, ki a felelős a pardubicei támadásért.

Kiberbiztonsági szakértők is óvatosságra intenek. Jiří Suchora a SeznamZprávynak elmondta, nem példa nélküli, hogy egy támadás mögött más áll, mint akinek elsőre tűnik. Példaként a TV5Monde 2015-ös kibertámadását említették, amelyről kezdetben iszlamista akciót feltételeztek, később azonban kiderült, hogy az orosz katonai hírszerzéshez köthető APT28 állt mögötte.

A mostani tűz súlyos károkat okozott: a gyártókapacitás jelentős része megsemmisült, beleértve a kész termékeket is. Ez érzékenyen érintheti az ukrán hadsereg ellátását is, mivel a cég fejlett, mesterséges intelligenciával működő drónokat gyárt. Ezek a rendszerek különösen értékesek, mert képesek működni olyan környezetben is, ahol a hagyományos, GPS-alapú eszközök már használhatatlanok.

A támadás körülményei miatt a cseh hatóságok komolyan veszik az ügyet. A nyomozásba nemcsak a rendőrség, hanem hírszerző és elhárító szervek is bekapcsolódtak. A kormányfő, Andrej Babiš rendkívüli biztonsági tanácsülést hívott össze, mivel felmerült a terrorcselekmény gyanúja is. A hatóságok több lehetséges forgatókönyvet vizsgálnak, de részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a védelmi ipar – különösen az Ukrajnát támogató cégek – egyre inkább célponttá válhatnak. A cseh kormány szigorúbb biztonsági intézkedéseket ígér az állami vállalatoknál, ugyanakkor hangsúlyozza: a magáncégeknek is nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját védelmükért.

ukrajna

izrael

irán

cseh

Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?
Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?
Komoly biztonsági kérdéseket vet fel az a péntek tűzeset, amely a csehországi Pardubice egyik ipari területén történt. A támadást egy addig ismeretlen csoport, az Earthquake Faction vállalta magára. A közösségi médiában közzétett videójukban azt állították, hogy az „izraeli hadiipar európai központját” vették célba, és palesztinbarát indítékokra hivatkoztak. A valóság azonban más képet mutat.
Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

Ketyeg Trump ultimátuma - Durva mozgásokkal indul a hét a piacokon

Ketyeg Trump ultimátuma - Durva mozgásokkal indul a hét a piacokon

Váratlan fordulat a hatósági áras üzemanyagoknál: komoly korlátozást vezettek be, erről jobb, ha minden autós tud

Váratlan fordulat a hatósági áras üzemanyagoknál: komoly korlátozást vezettek be, erről jobb, ha minden autós tud

Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israel warns 'weeks' of fighting to come

Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israel warns 'weeks' of fighting to come

