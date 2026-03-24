Bővült a magyar terrorellenes lista, gyorsan reagált a kormány a merényletre

Újabb szereplő került fel az Orbán-kormány terrorizmus elleni nemzeti listájára: a Magyar Közlönyben megjelent rendelet indoklása szerint a magyar emberek védelme érdekében kerül fel arra a Földrengés Frakció (Earthquake Faction) – írja a 24.hu. Ez az a csoport, amelyik magára vállalta a csehországi dróngyár elleni támadást. Orbán Viktor az akció után jelentette be a hazai védelmi ipar őrzésének fokozását.

A rendelet szerint a közel-keleti konfliktus miatt Európában megnőtt a terrorfenyegetettség és az új típusú terrortámadások veszélye: „új radikális nemzetközi csoportok jelentek meg és követnek el akciókat”. A kormány ezért úgy döntött, hogy a magyar emberek, az ország energiaellátása, ipari létesítményeinek biztonsága érdekében kiegészíti a terrorizmus elleni nemzeti listát.

Korábban az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény utalta a kormány jogkörébe a terrorizmus elleni nemzeti listán szereplők kijelölését, az esetükben alkalmazandó korlátozó intézkedések és hatályuk meghatározását.

A közlönyben is hivatkozott jogszabály alapján korlátozó intézkedésként

pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása, a pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalma, valamint a pénzügyi tranzakciók tilalma vagy korlátozása állapítható meg.

Így már négy terrorszervezet szerepel a magyar terrorellenes listán: az Antifa, a Hammerbande (Antifa Ost), a Vulkán Csoport (Vulkangruppe) és a Földrengés Frakció (Earthquake Faction). A csoportok tagjai ellen kiutasítás, beutazási és tartózkodási tilalom is elrendelhető.