2026. február 18. szerda Bernadett
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogová

Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Szlovákia is leállítja Ukrajna felé a dízelszállításokat, Magyarországhoz hasonlóan. Robert Fico szerint Zelenszkij ukrán elnök megpróbál beavatkozni a magyar választási kampányba. Szlovákiában veszélyhelyzetet hirdetett a kormány a kőolajszállítások leállása miatt, és az állami tartalékok egy részét is felszabadította.

A szlovák miniszterelnök közölte: a Slovnaftnak naponta mintegy 7300–7500 tonna kőolajra van szüksége a hazai igények kielégítéséhez. Ennek biztosítása érdekében a vállalat leállítja a gázolaj exportját Ukrajna irányába, és teljes mértékben a belföldi piacra termel. Fico hangsúlyozta: az intézkedések ellenére Szlovákiában nem fenyeget üzemanyaghiány.

A kieső szállításokat részben a horvátországi kikötők felől, az Adria vezetéken keresztül pótolhatják, ez azonban jóval drágább megoldás. A kormányfő szerint az alternatív útvonal tranzitdíja több mint ötszöröse annak, amit korábban fizettek.

„Ha Volodimir Zelenszkij végleg leállítja az ukrajnai szállítást, többet fogunk fizetni a kőolajért és a más útvonalért is, csak azért, mert Zelenszkij ezt a játékot játssza” – tette hozzá Fico azzal, hogy az ukrán vezetékekben levő kőolaj már a Slovnaft tulajdonát képezi.

A kormányfő gyanúja szerint „politikai okokból” nem érkezik orosz kőolaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra és Szlovákiába.

„Teljes mértékben elképzelhetőnek tartom, hogy ismét Zelenszkij elnök hozta ezt a döntést, mint korábban a földgáznál. Hírszerzési értesüléseink szerint a vezeték megsérült részét, amire az ukrán kormány hivatkozik, megjavították, és a sérült részen minden probléma nélkül érkezhetne az orosz kőolaj Szlovákiába” – tette hozzá Fico.

„Szerintem ez a magyarországi választással függ össze, óriási nyomást jelent Orbán Viktorra, hiszen ismerjük a magyar kormány egyértelmű álláspontját Ukrajna lehetséges EU-tagságával kapcsolatban”

– folytatta a kormányfő.

Fico szerint Zelenszkij ezzel eljátszhatja Szlovákia támogatását is az uniós reményeivel kapcsolatban. Fico arra is emlékeztetett: Szlovákia jelentős mennyiségű villamos energiát szállít Ukrajnának az áramkimaradások idején, és jelezte, hogy ezt az együttműködést felülvizsgálhatják. „Ha Zelenszkij elnöknek az a benyomása, hogy nincs szükségük erre az áramra, úgy is dönthetünk, hogy nem működünk együtt tovább a villamos energia szállításában” – jelentette ki a kormányfő.

A szlovák miniszterelnök sokkolónak nevezte, hogy Kijev továbbra sem adott magyarázatot az olajszállítás leállítására, valamint arról is tájékoztatott, hogy az ország ukrajnai nagykövete hivatalos jegyzékben kért magyarázatot az olajszállítások leállítására – közölte az MTI.

Ha valaki abban reménykedik, hogy a kőolajjal történő zsarolással jobb pozíciót harcol ki magának az EU csatlakozás kapcsán, akkor nagyon téved

– szögezte le Robert Fico.

Közben Pozsony további alternatív megoldásokat is keres. Denisa Saková gazdasági miniszter elmondta: egyeztetett Karel Havlíček cseh ipari miniszterrel arról, hogy Csehország szükség esetén tudna-e kőolajat vagy kőolajtermékeket szállítani Szlovákiának. Hosszabb távon az úgynevezett fordított irányú szállítás is megoldást jelenthet, ehhez azonban jelentős beruházásokra lenne szükség. A szlovák kormány szerint a most felszabadított készletek és az új szállítási útvonalak elegendőek lehetnek arra, hogy a következő 20-30 napban biztosítsák az ország folyamatos ellátását, amíg stabilizálódik a kőolajimport helyzete.

