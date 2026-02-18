ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.14
usd:
319.69
bux:
127237.25
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA

Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Leállítja a Slovnaft olajfinomító a gázolaj ukrajnai exportját, és teljes egészében belföldre termel – jelentette be Robert Fico szlovák kormányfő.

A szlovák kabinet szerdai ülésén arról határozott, hogy 250 ezer tonna olajat szabadít fel a Slovnaft számára az állami olajtartalékokból. Ezzel arra reagált, hogy a háborús konfliktus miatt leállt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába, éppúgy, mint Magyarországra – jelentette be Robert Fico szlovák kormányfő az Index szerint.

Fico hozzátette azt is, hogy nem fenyeget üzemanyaghiány. A Slovnaft az állami olajtartalék egy részének felhasználásával azt az időszakot hidalja át, amíg megérkeznek a tartályhajók Horvátországba, majd a vezetéken a kőolaj Szlovákiába. Ez körülbelül 20-30 nap lehet.

Korábban Szijjártó Péter a magyar kormányülésen jelentette be, hogy a Mol már megrendelte az 500 ezer tonna orosz kőolajat tengeri szállításra, és ha Horvátország betartja az európai szabályokat, március közepétől meg is érkezhet az olaj. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukrán döntés a Barátság vezeték leállításáról „puszta politikai döntés”, mert műszakilag semmi nem akadályozná az újraindítást. Arra is figyelmeztetett az esetleges válaszlépésekkel kapcsolatban, hogy Magyarország és Szlovákia igen fontos szerepet játszik Ukrajna áram-, illetve földgáz- és dízelellátásában. Bejelentette, hogy Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag szállítását.

Az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítását leállítjuk, és nem is folytatódik, amíg nem küldik újra az olajat a Barátság kőolajvezetéken – mondta Szijjártó.

Kezdőlap    Külföld    Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

ukrajna

szlovákia

dízel

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába
Itt a magyar válasz!

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába
Az, hogy nem indult meg a szállítás a Barátság vezetéken, politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg, politikai zsarolás Magyarország ellen, hogy támogassuk a háborút és Ukrajna EU-csatlakozását – mondta rendkívüli tájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Bejelentette: Magyarország válaszul leállította Ukrajna irányába a dízelellátást, és addig nem is indul újra, amíg a Barátság vezetéken nem jön olaj.
 

Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra

Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra

N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa az InfoRádióban úgy vélekedett, három kérdésben egyszerre akar eredményt elérni az amerikai elnök, eltérve a korábbi amerikai irányvonaltól. Arra viszont a szakértő nem lát esélyt, hogy az amerikai elnök elképzelésének megfelelően rendszerváltás legyen a közel-keleti országban.
 

Orbán Viktor indul Washingtonba, megszólalt előtte az utazás céljáról

A pápa visszautasította Donald Trump meghívását, sőt aggasztja is a Béketanács

„Nehéz” két napon van túl Moszkva, Kijev és Washington

„Donald Trump tisztességtelen” – Volodimir Zelenszkij visszaszólt

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jól megy a fitneszbiznisz, kilőtt a Garmin árfolyama

Jól megy a fitneszbiznisz, kilőtt a Garmin árfolyama

A Garmin az elemzői várakozásokat felülmúló éves árbevétel- és eredmény-előrejelzést tett közzé, amelyet elsősorban a prémium viselhető eszközök és fitnesztermékek iránti erős kereslet hajt. A bejelentés nyomán a vállalat részvényei valósággal kilőttek a nyitás előtti kereskedésben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hamarosan érkeznek a kormány legfrissebb bejelentései, ekkor tart sajtótájékoztatót Gulyás Gergely

Hamarosan érkeznek a kormány legfrissebb bejelentései, ekkor tart sajtótájékoztatót Gulyás Gergely

Szokásos időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

The second day of negotiations between Ukraine and Russia ended after just two hours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 14:42
Hátrahagyta barátnőjét a legmagasabb osztrák csúcson, most emberöléssel vádolják
2026. február 18. 12:36
„Nehéz” két napon van túl Moszkva, Kijev és Washington
×
×