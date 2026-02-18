Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

A szlovák kabinet szerdai ülésén arról határozott, hogy 250 ezer tonna olajat szabadít fel a Slovnaft számára az állami olajtartalékokból. Ezzel arra reagált, hogy a háborús konfliktus miatt leállt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába, éppúgy, mint Magyarországra – jelentette be Robert Fico szlovák kormányfő az Index szerint.

Fico hozzátette azt is, hogy nem fenyeget üzemanyaghiány. A Slovnaft az állami olajtartalék egy részének felhasználásával azt az időszakot hidalja át, amíg megérkeznek a tartályhajók Horvátországba, majd a vezetéken a kőolaj Szlovákiába. Ez körülbelül 20-30 nap lehet.

Korábban Szijjártó Péter a magyar kormányülésen jelentette be, hogy a Mol már megrendelte az 500 ezer tonna orosz kőolajat tengeri szállításra, és ha Horvátország betartja az európai szabályokat, március közepétől meg is érkezhet az olaj. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukrán döntés a Barátság vezeték leállításáról „puszta politikai döntés”, mert műszakilag semmi nem akadályozná az újraindítást. Arra is figyelmeztetett az esetleges válaszlépésekkel kapcsolatban, hogy Magyarország és Szlovákia igen fontos szerepet játszik Ukrajna áram-, illetve földgáz- és dízelellátásában. Bejelentette, hogy Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag szállítását.

Az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítását leállítjuk, és nem is folytatódik, amíg nem küldik újra az olajat a Barátság kőolajvezetéken – mondta Szijjártó.