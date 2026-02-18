Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket, de Magyarország kőolajellátása biztonságban van

Ukrajna zsarolja Magyarországot, leállította a Barátság kőolajvezetéket. Hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékhoz. A mai kormányülésnek ez az első napirendi pontja – tette közzé Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A részletekről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztat.

A kormány áttekintette a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzetet. Januárt 27-én leállt a szállítás a vezetéken Magyarország felé, és Ukrajna az ígéretek és hitegetés ellenére semi indította el a szállítást. Szijjártó Péter szerint minden műszaki és fizikai feltétel adott a szállítás indítására. Az, hogy nem indult meg a szállítás, egy politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg. Ez egy ukrán politikai zsarolás – tette hozzá.

Szijjártó Péter szeritn az ukrán politikai zsarolás célja, hogy Magyarország támogassa a háborút, adjunk pénzt a háborúra, és támogassuk Ukrajna európai uniós csatlakozását. A céljuk Magyarország leválasztása az orosz olajról, és ez nyílt beavatkozás a magyar választásokba, és olajellátási válságot akarnak létrehozni Magyarországon – mondta.

A kormány minden intézkedést megtett, hogy az olajellátás biztonságban legyen. Így Magyarország üzemanyag- és energiaellátása biztosított, az nem került veszélybe az ukrán politikai zsarolás ellenére sem. Több mint három hónapi tartalékkal rendelkezünk, amelynek egy részét fel is használjuk. Magyarország és Szlovákia is él azzal az uniós lehetőséggel, hogy mindkét ország importálhat tengeren érkező orosz kőolajat, amíg szükséges. A Mol meg is rendelte, és március közepére Magyarországra is érkezhet a tenger felől a leszerződött mennyiség – hangsúlyozta.

Magyarországnak fontos szerepe van Ukrajna áram-, gáz-, dízelellátásában.

Magyarország leállította Ukrajna irányában a dízelellátást, és addig nem is indul újra, amíg a Barátság vezetéken nem kezdik el szállítani az olajat

– mondta Szijjártó Péter, aki mindenkit arra biztatott, hogy álljon ellen a zsarolásnak, és támogassa a Nemzeti petíciót.