földrengés építkezés fal repedés
Nyitókép: Unsplash

Két héten belül másodszor volt földrengés Mosonmagyaróvárnál

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Kedd reggel újabb földrengést észleltek Szlovákiában, a Csallóköz térségében. A szeizmológusok szerint ez volt a február 21-i földmozgás eddigi legerősebb utórengése.

A Szlovák Tudományos Akadémia szeizmológiai szakemberei megerősítették: a rengés a Richter-skála szerinti 3,3-as erősségű volt, és reggel 9 óra 2 perckor következett be Somorja környékén. A földmozgást több szeizmikus állomás is rögzítette, nemcsak Szlovákiában, hanem a környező országokban – köztük Magyarországon, Ausztriában és Csehországban – is.

A keddi rengés a február 21-i, 4,3-as magnitúdójú földrengés utórengése. Annak epicentruma Nagyszarva település közelében volt, és akkor még a főváros, Pozsony lakosai is érzékelték a földmozgást. Csicsay Krisztián, az akadémia szeizmológiai osztályának vezetője kifejtette, nem ritka, hogy egy földrengés után akár két héttel is észlelhetőek utórengések, ezek idővel ritkulnak, de van, amikor érzékelhetőek.

A lakosok több településen is érezték a rövid, enyhe rázkódást. Beszámolók érkeztek Dénesd, Bős és Szenc környékéről is. A legtöbben gyenge remegésről számoltak be, amely csak néhány másodpercig tartott.

A somorjai városházán először nem is gondolták, hogy földrengés történt. A rezgéseket kezdetben a szomszédban zajló építkezésnek tulajdonították. Számolt be róla Orosz Csaba a csallóközi kisváros polgármestere. Elmondta, egy vezetői értekezlet közben éreztek enyhe rázkódást, amely inkább ahhoz hasonlított, mintha valaki egy nehezebb tárgyat tett volna a mennyezetre. Mivel a városháza közelében éppen építkezés zajlik, a polgármester fel is hívta az építésvezetőt, hogy óvatosabban dolgozzanak, hiszen az épületet jelenleg javítják a februári földrengés után.

Csak később derült ki, hogy valójában utórengés történt, amikor más lakosok is jelezték, hogy érezték a rezgést. A polgármester szerint ez jóval gyengébb volt a februári főrengésnél, amelyet egy erős dörrenés és jelentős rázkódás kísért.

A szakemberek azóta összesen 41 utórengést azonosítottak a térségben. A mostani, 3,3-as erősségű rengés a legerősebb ezek közül, de még így is körülbelül harminckétszer kevesebb szeizmikus energiát szabadított fel, mint a februári főrengés.

A szeizmológusok arra kérik a lakosságot, hogy aki érezte a földrengést, töltse ki a Szlovák Tudományos Akadémia honlapján található kérdőívet. A beérkező beszámolók segítik a kutatókat abban, hogy pontosabban feltérképezzék a földrengések hatásait Szlovákia területén.

KAPCSOLÓDÓ HANG

