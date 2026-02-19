ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 19. csütörtök
Kirilo Budanov, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának vezetője pódiumbeszélgetésre érkezik az ukrajnai háború két évét értékelő fórumon Kijevben 2024. február 25-én. Oroszország 2022. február 24-én indított háborút nyugati szomszédja ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Ukrajnában beindult a bűnbakkeresés?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Annak nyomán, hogy két óra alatt összeomlottak a legutóbbi, ukrán-orosz béketárgyalások, beindulhatott a bűnbakkeresés. A volt ukrán elnök például úgy látja, Zelenszkij nagy hibát követett el. Az orosz média közben az új ukrán kabinetfőnök vélt okkultista érdeklődését, és ennek tükrében az ország sorsát taglalta.

Egy nappal a patthelyzettel – és mindössze két óra alatt – lezárult legutóbbi, amerikai-ukrán-orosz tárgyalási forduló után Ukrajnában Zelenszkij elnök tárgyalási taktikáját bírálták.

Petro Porosenko volt ukrán elnök – az ellenzéki Európai Szolidaritás párt vezetője – a Politico című lapnak adott interjúban úgy fogalmazott: Zelenszkij többször hibázott. Kommentárja azonban arra utalt, hogy inkább utódjának akart odaszúrni, mint gyakorlati tanácsot adni a tárgyalások sikeréhez. Miközben a patthelyzet valódi oka a területi vita, Porosenko azt sérelmezte, hogy Zelenszkij hagyta, hogy európai partnerei nélkül induljanak tárgyalások Moszkvával.

Porosenko úgy vélte: Zelenszkij nem érti sem Vlagyimir Putyin orosz, sem Donald Trump amerikai elnök gondolkodását. Ami furcsa megjegyzés annak tükrében, hogy Zelenszkijnek sikerült fenntartania a munkakapcsolatot az őt korábban nyilvánosan megalázó Trumppal és annak nyomására ment bele a háromoldalú tárgyalásokba.

Porosenko még azt a Washingtonban halottnak tartott és Moszkva által totálisan elutasított ötletet is felvetette, hogy az Egyesült Államoknak katonákat kéne vezényelnie Ukrajnába. A képhez hozzátartozik, hogy az is motiválhatta: Zelenszkij hatalomra kerülése után több, mint 20 bünűgyi vizsgálat indult ellene.

A Genfi tanácskozáson az oroszok és az ukránok közvetlenül is tárgyaltak. Ukrán források szerint technikai kérdésekben történt némi előrelépés. Ilyen például egy esetleges tűzszünet katonai végrehajtása: a csapatok szétválasztása, az ellenőrzési mechanizmusok és a megfigyelési rendszerek kialakítása. A Moszkva által követelt területfeladás ügyében viszont nem volt haladás, és ezért véleményük szerint minden más egyeztetés korlátozott jelentőségű.

A nyugati média problémásnak tartotta, hogy az orosz delegációt ismét „a nacionalista történészként” aposztrofált Vlagyimir Megyinszkij vezette. Az oroszokat viszont Kirilo Budanov jelenléte irritálta. Budanov, a korrupciós gyanúba keveredett Andrij Jermak távozása után lett az elnöki kabinet vezetője. Korábban viszont az ukrán katonai hírszerzés főnökeként egy sor sikeres, Oroszország ellen végrehajtott szabotázs-akciót és célzott gyilkosságot kapcsoltak a nevéhez.

Egyes orosz médiumok azzal foglalták el magukat, hogy a Budanov kezén látott vörös fonal jelentését találgatták. A News Mail című orosz portál például megszólaltatta „Andrej Dvorkin ismert szekta-szakértőt”, aki azt állította, hogy Budanov az okkult praktikák híve lehet. Megemlítve, hogy Budanov „inkább terrorista, mint politikus”, kreatívan továbbvitte a témát azzal, hogy a „vezetők okkult hite tükröződik az ország sorsán”.

A látszólagos kudarc ellenére Genfben az ukránok és az oroszok megállapodtak, hogy folytatják a tárgyalásokat. Közben az ukránok három éve nem látott ütemben kezdtek el területeket visszafoglalni a fronton, ami minden bizonnyal felbátorította Zelenszkijt, hogy nyilvánosan bírálja Donald Trumpot. Egy interjúban azt mondta, nem fair, hogy az amerikai elnök az ő országától és nem Moszkvától akar engedményeket látni a béke érdekében.

És bár Trump többször azt ismételte, hogy kössön alkut (azaz mondjon le területekről), Zelenszkij megjegyezte: az ukrán nép elutasítaná, hogy kivonuljanak a Donbász ukrán kézen maradt részéről.

Nyitókép: Kirilo Budanov, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának vezetője pódiumbeszélgetésre érkezik az ukrajnai háború két évét értékelő fórumon Kijevben 2024. február 25-én.

Ukrajnában beindult a bűnbakkeresés?

oroszország

ukrajna

genf

béketárgyalás

×